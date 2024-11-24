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▲「Brilliant鉑麗安全日餐廳」11、12月推出「聖誕節感謝祭.燒烤鍋物主題自助餐」，有普羅旺斯香草烤羊排、美國爐烤香料肋眼牛排、香料烤火雞等菜色。（圖／取自JR東日本台北官網）

▲台北文華東方酒店的半自助餐廳「文華Café」即便每人餐價最低2580元+10%起跳，依舊一位難求。（圖／台北文華東方提供）





▲台北遠東Café自助餐廳即日起至2025年1月2日歲末新年期間，推出「海陸雙饗盛宴」。（圖／台北遠東提供）

▲50樓cafe從即日起的週五晚餐、週六日全天以及特殊假日(12月24、25、31日三天晚餐)，更加碼耶誕大餐，每位客人皆可獨享「波士頓龍蝦」半隻。（圖／50樓cafe提供）

▲台北花園大酒店饗聚廚房推出限定聖誕優惠，午、晚餐4人同行，每位788元起，優惠加碼不需額外收取一成服務費。（圖／台北花園大酒店提供）

年底聖誕節、跨年等節日到來，看準年底聚餐商機，多家飯店的吃到飽餐廳紛紛因應聖誕、跨年推出優惠，加碼更豐盛的菜色，包含高檔牛排、烤雞甚至生猛海鮮，50樓Café自助餐廳送每人半隻龍蝦，而文華Cafe更是送整隻焗烤龍蝦。《NOWnews今日新聞》整理5家飯店吃到飽餐廳聖誕、跨年檔期的優惠活動，包含餐價、菜色一次看。推出「聖誕感恩祭主題自助餐」，有聖誕香料烤火雞、美式楓糖燒烤豬肋排、伊比利豬叉燒豚骨拉麵，以及現煎韓式燒肉、日式壽喜燒等。即日起至2025年1月4日，午、晚餐期間無限量供應。本季菜色還有美國爐烤香料肋眼牛排、普羅旺斯香草烤羊排、法式燉牛舌等經典美味。平日週一至週四午、晚餐及週五午餐成人每人1,480元，假日週五晚餐及週六日午晚餐成人每人1,680元。而且喜愛海鮮的饕客也不能錯過本季餐檯有鮮蝦、淡菜、紅蟳、曼波魚皮、蘭花蟹等，多款的生魚片、手卷等，本季除了提供炙燒鮭魚握壽司，還有蔥燒和牛握壽司及炙燒天使紅蝦握壽司。週一至週五午餐期間，60歲以上顧客可享「壯世代優惠」6折特惠；還有「LINE好友晚餐優惠」於週一至週四晚上八點後入場享買一送一，優惠至今年12月30日止。「文華Café」將於2024年12月20日至22日、27日至29日，推出期間限定全自助式聖誕饗宴，除可無限暢快朵頤海鮮吧，還有現切爐烤肋眼牛排與烤火雞，豐美可口的寰宇料理、繽紛豐盛的沙拉吧、熱紅酒以及聖誕主題甜點吧，另外再加贈每位成人「波士頓焗烤龍蝦」乙份，盡情暢享海陸食尚饗宴，絕對令人大呼過癮！每位3,280元+10%。此外，2024年12月23日至26日之午間時段亦推出聖誕限定半自助饗宴，包含「爐烤火雞捲」、「美國 Prime 威靈頓菲力牛排」等豪華主餐四選一，與健康活力沙拉吧、造型精緻的精品級甜點吧，讓食家饕客暢享時令鮮美海鮮，歡度歲末跨年時分！每位1,580元+10%起。遠東Café自助餐廳即日起至2025年1月2日歲末新年期間，推出「海陸雙饗盛宴」，以豐富多樣的澳洲和牛與各式澎湃海鮮料理滿足賓客味蕾，精選現切爐烤澳洲和牛、義大利番茄羅勒扇貝、西西里海鮮沙拉、帶有南洋風情的泰式羅望子炸蝦、清蒸三點蟹及什錦海鮮等頂級美饌，呈現極致海陸風味。遠東Café設有十二大美食主題區的開放式廚房，提供現點現做的佳餚。平日自助午晚餐每位1,580+10%元起，週末及假日每位1,880+10%元。推出「海陸盛典」，週一至週四全天及週五午餐菜色全面升級，中西並陳，菜色包含歐美國家節慶餐點中經常出現的「酥皮烤鮭魚」，「鐵板鮮蝦佐海膽蛋黃醬」以絲滑海膽醬與清甜蝦肉，帶出新鮮海味。「新加坡辣炒螃蟹」加入泰式辣椒膏、番茄醬、三花奶水與螃蟹一同燴煮，甜中帶辣。「脆皮豬五花」經長時間醃製、風乾，烘烤後再反覆澆淋高溫熱油，外皮咔滋鬆脆，鹹香不膩。還有湯底融合南瓜與酸菜熬煮的「金湯酸菜魚」，點綴適量花椒、辣椒，酸香微辣。週五晚餐、週六日全天以及特殊假日(12月24、25、31日的三天晚餐)更加碼耶誕大餐，每位客人皆可獨享「波士頓龍蝦」半隻，佐搭以番茄、橄欖熬煮的葡式特色醬料，酸甜清爽滋味結合飽滿龍蝦肉，更添鮮美。還有「慢烤羊肉」、「羅望子炸鮮蝦」等菜色。甜點部分則有「栗子蒙布朗蛋糕」、「焦糖巧克力塔」、「一口蘋果酥」等。「海陸盛典」餐費如下平日午餐999元+10%、晚餐1,099元+10%，週五晚餐、週六日全天以及特殊假日(12/24、25、31三天晚餐)1,499元+10%。推出限定聖誕優惠，平日午、晚餐4人同行，每位788元，假日午、晚餐時段四人同行，每位988元，優惠加碼不需額外收取一成服務費，與親友四人歡聚，現省近千元。各式聖誕美味上桌，像是熱食區就有美式鄉村BBQ爐烤豬肋排，以台灣本地帶骨豬經過低溫烘烤，肋排肉質飽滿多汁。美式焗烤菌菇培根洋芋泥，細緻的洋芋泥混著濃郁菌菇及培根。現切爐烤區則供應擄獲老饕味蕾芳心的爐烤牛排，此外假日還可品嚐主廚精選料理位上主菜三選一，包括味濃肉嫩的爐烤戰斧豬佐第戎芥末奶油醬、脂香四溢的香煎羊排佐紅酒醬汁及時鮮味美的香煎季節海鮮拼盤，活動期間加碼獻上豪華火雞饗宴。