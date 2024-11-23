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▲BIGBANG一連送上金曲，歌迷看到哭。（圖／tvN YouTube）

MAMA頒獎典禮今（23）日來到最後一場，韓流天團BIGBANG相隔9年終於合體，太陽、G-Dragon（GD、權志龍）、大聲一連帶來不敗金曲《Bang Bang Bang》、《FANTASTIC BABY》，讓許多因為BIGBANG入坑K-POP的歌迷看到痛哭，值得一提的是，《Bang Bang Bang》還保留T.O.P的Rap聲，許多V.I.P（官方粉絲名）激動落淚。BIGBANG是「YG娛樂」於2006年推出的男團，原本成員有太陽、G-Dragon、大聲、T.O.P、勝利等5位成員，但T.O.P和勝利陸續爆出醜聞退團，目前BIGBANG僅剩3人；他們現在都隸屬不同公司，合體機會渺茫，如今為了MAMA破天荒合體，還帶來新歌《HOME SWEET HOME》，以及表演金曲《Bang Bang Bang》、《FANTASTIC BABY》，可見MAMA下足重金，讓韓流天團罕見合體。他們當年以一曲《謊言》走紅，之後推出《紅霞》、《HARU HARU》等歌都深受大眾喜愛，特別是《FANTASTIC BABY》一問世就紅遍全球，BIGBANG因此走向國際，一直到BTS、SEVENTEEN出道且走紅之前，其實無人能超越BIGBANG的成績與人氣，他們是許多喜愛KPOP的歌迷記憶中，不得不知道的存在。GD昨晚無預警釋出BIGBANG新歌《HOME SWEET HOME》，今天就跟太陽、大聲登台表演，還一連送上《Bang Bang Bang》、《FANTASTIC BABY》，許多歌迷看到下跪，紛紛表示：「看到差點哭暈在客廳」、「有T.O.P的聲音！我真的沒辦法用語言表達我的激動」、「鼻子酸酸，眼眶泛紅，謝謝他們還堅持著」、「已哭暈在廁所，醒來已經唱完了」、「這段讓我看的又激動又嗨」、「我真的雞皮疙瘩」，驗正BIGBANG不敗的魅力。