我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊球迷在「美委大戰」曬出毛巾，讓網友笑翻。（圖／緯來體育台 YouTube）

▲中華隊球迷在場外比出「忍術手勢」集氣。（圖／愛爾達體育家族 ELTA Sports YouTube）

世界12強超級循環賽，今（23）日上午由美國對戰委內瑞拉，開打「美委大戰」，由於雙方的戰果攸關中華隊晉級，因此不少中華隊球迷也進場觀賽，沒想到觀眾席上台灣球迷的漏網鏡頭，比「美委大戰」還要有話題，為了讓美國贏球且勝差9分以內，有台灣球迷比出「忍術手勢」，疑似在施展法力，更有球迷舉出中華隊的應援毛巾，讓觀看轉播的網友紛紛笑翻。「美委大戰」今天上午圓滿落幕，美國以6：5的成績險勝委內瑞拉，也成功將中華隊送進冠軍戰，而這次備受矚目的「中華隊晉級劇本」，就是由美國戰勝委內瑞拉，而勝差控制在9分以內，因此許多中華隊球迷也十分關注這場關鍵賽事，紛紛湧入東京巨蛋為美國加油，6局下半美國轟出3分，將勝分擴大5：0，又讓中華隊球迷急轉彎替委內瑞拉加油。而觀眾席上的漏網鏡頭，也讓台灣網友看了笑翻，不僅有2名台灣大哥整場舉著「TEAM TAIWAN」的毛巾，讓其他網友笑到不行，直呼：「這兩位老哥也太厲害，不是台灣的比賽也把毛巾舉好舉滿，直接為台灣隊爭取東京巨蛋的廣告版面」、「昨天比賽也在同樣位子，是不是躲在東蛋的廁所裡？」、「他們真的超強，敬佩他們每場毛巾挺台灣的毅力」、「幾乎每場都能看到他們，我都懷疑他們不用吃飯、上廁所的嗎？」更有趣的是，不少球迷在本壘後方狂比「忍術手勢」，疑似是在施展功力，目的就是要讓美國打贏委內瑞拉，讓網友忍不住截圖直呼：「我真的笑死，台灣人有時候真的不會讓人失望」、「看來今晚是忍術與道術之國的決戰」、「甚至還在結印！」