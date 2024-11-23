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▲警方專案小組在大社山區連開24槍仍讓賴姓主嫌脫逃。（圖／記者郭凱杰翻攝）

高雄市湖內區正義一路昨(22)日驚傳槍擊案，釀成一死一重傷，雖然昨天在追捕過程當中，警方開了24槍仍被嫌犯逃了，不過就在今(23)日上午，相關涉案人全遭警方逮捕！其中賴姓主嫌還打赤腳狼狽落網。警方指出，目前仍在釐清賴男等人開槍動機，全案朝殺人、槍砲方向報請橋檢指揮偵辦。以釐清整起槍擊案起因。高市湖內區昨凌晨發生槍擊案，賴姓男子替綽號「阿榮」男子協調8萬元賭債，與林姓男子相約至蘇姓男子租屋處談判起衝突，賴嫌朝屋內開槍，造成3人受槍傷，其中1人送醫不治。案發後高市警局專案小組運用科技偵查方式並調閱監視器以車追人，逐層溯查，鎖定目標後，堅壁清野，斷絕藏匿犯嫌逃逸相關援助，先於昨(22)日16時在鳳山區查緝余姓共犯到案，再於17時30分在大社區查獲提供作案車輛之邱姓女車主及協助提供逃逸車輛之郭姓共犯。同時查獲嫌犯賴駕駛的兩輛轎車，在車中車內背包起獲一把已拆成零件改造槍械、二把空氣手槍、30餘發子彈及變裝用男性假髮等物。經專案小組漏夜埋伏，於今天5時30分在仁武區查獲蔡嫌等6名嫌犯，涉案賴姓主嫌於專案小組全力動員下，終在上午10時08分於仁武區落網，警方指出，目前仍在釐清賴男等人開槍動機，全案朝殺人、槍砲方向報請橋檢指揮偵辦。以釐清整起槍擊案起因。