MAMA頒獎典禮（《2024 MAMA Awards》）第3日的頒獎典禮在今（23）日盛大登場，G-Dragon（權志龍）的登場是一大焦點，除了和BIGBANG合體表演以外，他也獲頒「年度音樂夢想家獎」，得獎感言中他還引用了自己在2014年時DISS MAMA的歌詞：「怕孩子們打架才每人都給一個！」
聽到獲獎的是自己後，G-Dragon先是害羞低下頭才走上台領獎，用日語說了一句「好久不見」，並發表了感言：「好久不見了MAMA，謝謝頒給我這個大獎，怕孩子們打架才每人都給一個呢！」
接著他表示：「今天不光是我個人、對團體來說也是，我們在2007年登上MAMA舞台，我個人也是時隔7年登上這個舞台，17年來一起走過，感謝這有意義的一晚給予我這項獎的Mnet，要感謝的人很多，首先要感謝賢碩哥、YGfamily，謝謝給我很多幫助的人們、還有我愛的成員們，還有拿著黃色應援棒的V.I.P們，不知道這是不是只能拿一次的獎，我明年也會不會錯過的！」
🔴MAMA第三天時間地點、收看平台
典禮日期：2024年11月23日（星期六）
星光大道：12：00（台灣時間）
頒獎典禮：14：00（台灣時間）
舉行地點：日本大阪京瓷巨蛋
收看平台：
MyVideo（台灣／要付費）
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接著他表示：「今天不光是我個人、對團體來說也是，我們在2007年登上MAMA舞台，我個人也是時隔7年登上這個舞台，17年來一起走過，感謝這有意義的一晚給予我這項獎的Mnet，要感謝的人很多，首先要感謝賢碩哥、YGfamily，謝謝給我很多幫助的人們、還有我愛的成員們，還有拿著黃色應援棒的V.I.P們，不知道這是不是只能拿一次的獎，我明年也會不會錯過的！」
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