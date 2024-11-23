韓國音樂圈盛典MAMA頒獎典禮第3場今（23）日在日本大阪舉行，以《淚之女王》爆紅的李主儐與男星任時完擔任最佳女團、亞洲人氣獎頒獎人，然而李主儐頒出最佳女團給aespa，準備讓位給團員們講感言時，卻不慎往後摔，整個人跌坐在舞台上，令在場所有來賓捏了把冷汗。

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李主儐MAMA頒獎不慎摔倒　任時完嚇壞急攙扶

李主儐以頒獎嘉賓之姿現身MAMA頒獎典禮，她身穿黑色長禮服，綁著公主頭，整個人散發優雅氣質。怎料李主儐在頒發最佳女團給aespa，準備倒退給對方發表得獎感言時，卻疑似不小心踩到異物，直接跌坐在舞台上，令在場所有人嚇壞。

而一旁的任時完見狀後也急忙上前攙扶，所幸李主儐並無大礙，aespa也敬業地繼續說完得獎感言。

▲李主儐（左2）後退把位置讓給得獎者aespa時，不慎踩到異物跌倒，嚇壞所有人。（圖／Myvideo）
▲李主儐（左2）後退把位置讓給得獎者aespa時，不慎踩到異物跌倒，嚇壞所有人。（圖／Myvideo）
被稱為「最美人質」！出演《淚之女王》精緻臉蛋再掀熱議

李主儐2022年憑Netflix 影集《紙房子：韓國篇》中「尹尾善」一角打知名度，還獲得「最美人質」的美稱。後來在韓劇《淚之女王》中飾演女主角金智媛弟弟的老婆「千多惠」，超高顏值加上優雅氣質，再度引發外界討論。

▲李主儐（左）與郭東延在韓劇《淚之女王》中演出夫妻。（圖／Netflix）
▲李主儐（左）與郭東延（右）在韓劇《淚之女王》中飾演夫妻。（圖／Netflix）
▲李主儐因出演影集《紙房子：韓國篇》而被外界封為「最美人質」，精緻的美貌經常掀起韓網熱議。（圖／Netflix）
▲李主儐因出演影集《紙房子：韓國篇》而被外界封為「最美人質」，精緻臉蛋經常掀起韓網熱議。（圖／Netflix）

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