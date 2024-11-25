中華隊本次參加世界12強棒球賽，在複賽第2戰爆冷擊敗強權美國隊，前進最終的總冠軍戰，這是繼1992年巴塞隆納奧運後，中華隊再度站上成棒一級賽事的的決賽舞台，這一戰等了32年之久，最終，更是驚奇的擊敗強敵日本，拿下史無前例的三大國際賽冠軍。回顧中華民國棒球協會理事長辜仲諒 ，在12強開打前的預賽記者會中，提出中華隊的「打擊三流論」，直言台灣職棒一直在退步，拖累了整體的棒球排名。如今事過境遷，世界12強棒球賽也圓滿落幕，《NOWnews》將和讀者一起反思這個問題：「中職真的進步了嗎？」
中職「打擊三流論」 中華隊證明非事實
世界12強棒球錦標賽的B組預賽記者會上，辜仲諒以棒協理事長身份致詞，對中職說出重話：「職棒真的是必須要加油，基層一直在進步，但職棒一直在退步，拖累我們的棒球排名。」並提出引發熱烈討論的「打擊三流論」，詳細內容說道：「尤其是打擊，我們的打擊實在太差了，雖然我們的守備是一流，但打擊是世界三流。」
但只要有觀看12強賽，中華隊任何一場比賽的球迷，相信都難以認同這一說法。光就預賽5場數據來看，中華隊的投手群僅失掉10分，是B組6隊中最亮眼的成績，但全體打線攻下22分，僅次於日本、韓國，便足以證明打線同樣具備競爭力。
包含複賽、總冠軍賽成績在內，中華隊光是打線中就有4人，在吃下20個以上打席後，仍維持近3成或甚至以上的打擊率，包含隊長陳傑憲、潘傑楷、林立以及陳晨威。更不用說，全隊轟出10發全壘打，總共有9名選手有開轟表現，堪稱人人都是長打大砲。
但不可否認的是，中職本土打者過去在國際賽的打擊普遍不如預期，「滿壘中計」、「雙殺打」是不少球迷共同的痛苦回憶，但經過長時間的情蒐以及特殊化的選才，本次賽會出現了巨大的改變。
12強賽的結果說明了，只要做足充分準備，本土打者足以應付日職、韓職一軍前段班，甚至是美國2A、3A層級的投手，相信幾乎沒有人會反對，中職打者的表現「真的進步了」，但同時，也需要讓好表現不僅是曇花一現，而明年的經典賽資格賽，或許會是相當好的驗收時機。
我是廣告 請繼續往下閱讀
世界12強棒球錦標賽的B組預賽記者會上，辜仲諒以棒協理事長身份致詞，對中職說出重話：「職棒真的是必須要加油，基層一直在進步，但職棒一直在退步，拖累我們的棒球排名。」並提出引發熱烈討論的「打擊三流論」，詳細內容說道：「尤其是打擊，我們的打擊實在太差了，雖然我們的守備是一流，但打擊是世界三流。」
但只要有觀看12強賽，中華隊任何一場比賽的球迷，相信都難以認同這一說法。光就預賽5場數據來看，中華隊的投手群僅失掉10分，是B組6隊中最亮眼的成績，但全體打線攻下22分，僅次於日本、韓國，便足以證明打線同樣具備競爭力。
包含複賽、總冠軍賽成績在內，中華隊光是打線中就有4人，在吃下20個以上打席後，仍維持近3成或甚至以上的打擊率，包含隊長陳傑憲、潘傑楷、林立以及陳晨威。更不用說，全隊轟出10發全壘打，總共有9名選手有開轟表現，堪稱人人都是長打大砲。
但不可否認的是，中職本土打者過去在國際賽的打擊普遍不如預期，「滿壘中計」、「雙殺打」是不少球迷共同的痛苦回憶，但經過長時間的情蒐以及特殊化的選才，本次賽會出現了巨大的改變。
12強賽的結果說明了，只要做足充分準備，本土打者足以應付日職、韓職一軍前段班，甚至是美國2A、3A層級的投手，相信幾乎沒有人會反對，中職打者的表現「真的進步了」，但同時，也需要讓好表現不僅是曇花一現，而明年的經典賽資格賽，或許會是相當好的驗收時機。
更多「2024年世界棒球12強賽」相關新聞。