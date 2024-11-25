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▲世界棒球12強B組預賽記者會，中華棒協理事長辜仲諒，致詞時說出重話，直言中職必須要再加油，因為基層一直在進步，而職棒卻一直在退步。（圖／記者葉政勳攝）

▲世界棒球12強預賽首戰對韓國，陳晨威敲出滿貫彈，為中華隊打線響起第一槍。（圖／記者葉政勳攝）

中華隊本次參加世界12強棒球賽，在複賽第2戰爆冷擊敗強權美國隊，前進最終的總冠軍戰，這是繼1992年巴塞隆納奧運後，中華隊再度站上成棒一級賽事的的決賽舞台，這一戰等了32年之久，最終，更是驚奇的擊敗強敵日本，拿下史無前例的三大國際賽冠軍。世界12強棒球錦標賽的B組預賽記者會上，辜仲諒以棒協理事長身份致詞，對中職說出重話：「職棒真的是必須要加油，基層一直在進步，但職棒一直在退步，拖累我們的棒球排名。」但只要有觀看12強賽，中華隊任何一場比賽的球迷，相信都難以認同這一說法。包含複賽、總冠軍賽成績在內，中華隊光是打線中就有4人，在吃下20個以上打席後，仍維持近3成或甚至以上的打擊率，包含隊長陳傑憲、潘傑楷、林立以及陳晨威。更不用說，全隊轟出10發全壘打，總共有9名選手有開轟表現，堪稱人人都是長打大砲。12強賽的結果說明了，只要做足充分準備，本土打者足以應付日職、韓職一軍前段班，甚至是美國2A、3A層級的投手，相信幾乎沒有人會反對，中職打者的表現「真的進步了」，但同時，也需要讓好表現不僅是曇花一現，而明年的經典賽資格賽，或許會是相當好的驗收時機。