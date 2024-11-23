MAMA頒獎典禮（《2024 MAMA Awards》）今（23）日壓軸場展開，(G)I-DLE除了帶來精彩的舞台表演之外，稍早以歌曲〈Fate〉拿下「最佳歌唱表演組合」，讓粉絲們開心不已。
(G)I-DLE稍早在MAMA頒獎典禮上，以歌曲〈Fate〉奪下今日首個獎項「最佳歌唱表演組合」，成員們上台領獎，隊長小娟先是表示，這是團體第一次拿這個獎，謝謝Neverland（粉絲名），也謝謝所有工作人員，未來會繼續努力。接著Minnie、雨琦也分別以英文、中文發表得獎感言，希望大家照顧好身體，感謝大家一路以來的幫助。
🔴MAMA第三天時間地點、收看平台
典禮日期：2024年11月23日（星期六）
星光大道：12：00（台灣時間）
頒獎典禮：14：00（台灣時間）
舉行地點：日本大阪京瓷巨蛋
收看平台：
MyVideo（台灣／要付費）
Mnet K-POP YouTube（全球／免費、需跨區）
Mnet TV YouTube（全球／免費、需跨區）
M2 YouTube（全球／免費、需跨區）
KCON official YouTube（全球／免費、需跨區）
我是廣告 請繼續往下閱讀
🔴MAMA第三天時間地點、收看平台
典禮日期：2024年11月23日（星期六）
星光大道：12：00（台灣時間）
頒獎典禮：14：00（台灣時間）
舉行地點：日本大阪京瓷巨蛋
收看平台：
MyVideo（台灣／要付費）
Mnet K-POP YouTube（全球／免費、需跨區）
Mnet TV YouTube（全球／免費、需跨區）
M2 YouTube（全球／免費、需跨區）
KCON official YouTube（全球／免費、需跨區）