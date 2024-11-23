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雖然國際刑事法院（ICC）日前正式對以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、以色列前國防部長葛朗特（Yoav Gallant）發出逮捕令，認為兩人涉嫌犯下戰爭罪和反人類罪，但是國際社會的壓力顯然完全對以色列當局不起作用，以色列軍方持續在中東地區狂轟猛炸，今（23）日空襲黎巴嫩首都貝魯特市中心，多棟建物被夷為平地，造成至少4死30多人受傷，黎巴嫩國家通訊社（NNA）稱這起空襲是「可怕的大屠殺」，而這已是以色列本週第四度空襲貝魯特。綜合外媒報導，以色列23日清晨發動空襲，朝貝魯特人口稠密的市中心發射了5枚飛彈，爆炸震動了整個城市，在市區留下一個巨大的、冒著濃煙的廢墟。至少一棟建築被徹底炸毀，另外周遭許多建築同樣遭到嚴重損壞。這是以色列本週對貝魯特市中心地區的第四次空襲，自9月以色列對真主黨發動大規模進攻以來，大部分攻勢都集中在真主黨控制的黎巴嫩南部郊區，但本週的發展顯示戰火已經越來越燒往黎巴嫩首都貝魯特。美國特使霍克斯坦（Amos Hochstein）日前才宣稱，推動以色列與真主黨的停火已在掌控中，不清楚是霍克斯坦根本狀況外，又或者是以色列軍方想要在停火前盡可能轟炸貝魯特。黎巴嫩當局表示，與以色列的衝突已造成3500多人死亡，超過一百萬居民被迫逃離家園，許多人畢生積蓄所買下的房子，就在以色列的飛彈下轉瞬間化為灰燼。