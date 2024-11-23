我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃迪揚曾經窮到把劇組的便當帶回家冰，打算隔天繼續吃，沒想到有一次因此腸胃不舒服，花了800元送急診。（圖／取自黃迪揚 IG）

演員黃迪揚曾獲2023年金鐘迷你劇集男配角獎，今年又憑藉著戲劇《影后》中經紀人壁虎一角受到關注，日前受邀上網紅董仔的Youtube頻道「不囉嗦看董仔」，分享自己以前試鏡50場最後只上1場，還曾吃隔夜飯到胃發炎，最後花800元送醫吊點滴。黃迪揚表示，以前自己的工作是幕後企劃，斜槓兼職演員，更自爆以前曾經參加50場試鏡，最後只有上1場廣告試鏡，才獲得人生中第一支廣告。還曾經因為很窮，把劇組提供的便當帶回家冰，想說隔天再繼續吃，沒想到有一次卻因為這樣腸胃發炎，還送急診花了800元在醫院吊點滴。黃迪揚認為經紀人其實比藝人還辛苦，他提到在《影后》中飾演經紀人壁虎，其實就是自己以前的生活，而因為有真實經驗，所以對壁虎這個角色很有自己的看法，讓導演對他讚譽有加。影片一出後網友紛紛在底下留言，「黃金綠葉黃迪揚恭喜你終於被大眾，看到希望你能走的又遠又長久」、「黃迪揚真的是一路辛苦過來！ 我還想看你演戲 請你一定要繼續堅持下去」、「鹽水大飯店開始注意到他，這齣也令人好驚豔」。