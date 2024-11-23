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2024年世界棒球12強賽進入超級循環賽最終日，由於中華隊已經確定晉級冠軍賽，今晚台日大戰變成「消化試合」。不過，賽前中華隊臨時更換先發投手，由原定的林昱珉改為陳柏清。此舉中華隊需支付50萬日圓（約合10.5萬新台幣）罰款，總教練曾豪駒解釋換投原因，因為大會規定，必須由左投先開局，故選擇陳柏清先發。中華隊依規定在賽前一日公布林昱珉為先發，但隨著美國擊敗委內瑞拉，台日雙方已提前確定晉級金牌戰。為因應戰局調整，中華隊教練團最終決定更換先發人選，由陳柏清擔任此戰開局投手。此決策引發日本隊的不滿，並向世界棒壘球聯盟（WBSC）提出抗議。儘管日本隊抗議，中華隊仍堅持換投，曾總表示：「我們依照戰況局勢做出調整，依照戰況局勢做更改，也造成日本困擾，賽前有特別去跟日本隊示意。」曾總指出，由於大會規定需要左投先開局，因此教練團最終決定派出陳柏清。這場台日大戰實質已成為「消化試合」，但對雙方而言仍具重要意義，曾豪駒表示：「我們期待用挑戰者的心態與日本隊競爭，無論是今晚，還是明天冠軍賽，我們都希望打出令人感動的比賽。」