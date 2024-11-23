一年一度的MAMA頒獎典禮，今（23）日在日本大阪京瓷巨蛋舉行最後一天的演出，除了(G)I-DLE、aespa、G-Dragon、SEVENTEEN、ZEROBASEONE等偶像出席外，不少韓劇男神，包括：邊佑錫、李俊昊、安宰賢、朴敘俊等人也到場擔任頒獎嘉賓，粉絲們興奮地歡呼甚至一度打斷採訪與發言。
從偶像轉型成演員的李俊昊，繼2015年跟隨團體2PM登上MAMA後，時隔9年首度以頒獎人的身分出席。忙於影集拍攝的他在紅毯上緊張的表示，由於身分轉變，讓他這次來到MAMA的感覺特別不一樣，遠在美國參加第一天MAMA的經紀公司社長朴軫永也隔空喊話，要李俊昊好好表現。
在《京城怪物2》中再次掀起轟動的「國民男友」朴敘俊，也相隔3年重新回到MAMA頒獎典禮中。即使有過主持經驗，朴敘俊坦言依然非常緊張，不過幽默的他被問到代表MAMA的食物，還認真選了韓國的國民美食「炸雞」，同時也推薦拌飯給粉絲們。朴敘俊還預告明年的計畫，承諾粉絲雖然目前沒有確切消息，但一定會帶來更好的作品與粉絲見面，此言一出直接轟炸紅毯現場，尖叫聲不斷，甚至一度打斷採訪。
憑藉韓劇《背著善宰跑》爆紅的邊佑錫，在昨（22）日的活動中擔任頒獎嘉賓，今天則是改以「歌手」的身分出席，演唱的原創OST〈陣雨〉。不只演技精湛，作為歌手的他還一舉拿下本屆的「全球流行音樂獎」（FAVORITE GLOBAL TRENDING MUSIC），邊佑錫似乎也相當震驚自己能獲獎，發表感言時還緊張到說不出話，粉絲也紛紛在社群平台中留言祝賀。
🔴MAMA頒獎典禮直播資訊這邊看：
典禮日期：2024年11月23日（星期六）
星光大道：12：00（台灣時間）
頒獎典禮：14：00（台灣時間）
舉行地點：日本大阪京瓷巨蛋
收看平台：
MyVideo（台灣／要付費）
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在《京城怪物2》中再次掀起轟動的「國民男友」朴敘俊，也相隔3年重新回到MAMA頒獎典禮中。即使有過主持經驗，朴敘俊坦言依然非常緊張，不過幽默的他被問到代表MAMA的食物，還認真選了韓國的國民美食「炸雞」，同時也推薦拌飯給粉絲們。朴敘俊還預告明年的計畫，承諾粉絲雖然目前沒有確切消息，但一定會帶來更好的作品與粉絲見面，此言一出直接轟炸紅毯現場，尖叫聲不斷，甚至一度打斷採訪。
憑藉韓劇《背著善宰跑》爆紅的邊佑錫，在昨（22）日的活動中擔任頒獎嘉賓，今天則是改以「歌手」的身分出席，演唱的原創OST〈陣雨〉。不只演技精湛，作為歌手的他還一舉拿下本屆的「全球流行音樂獎」（FAVORITE GLOBAL TRENDING MUSIC），邊佑錫似乎也相當震驚自己能獲獎，發表感言時還緊張到說不出話，粉絲也紛紛在社群平台中留言祝賀。
🔴MAMA頒獎典禮直播資訊這邊看：
典禮日期：2024年11月23日（星期六）
星光大道：12：00（台灣時間）
頒獎典禮：14：00（台灣時間）
舉行地點：日本大阪京瓷巨蛋
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