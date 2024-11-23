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▲臺南購物節首次月月抽，市長黃偉哲特別到場抽出大獎，包括永恆愛心造型14白K鑽墜等總金額超過百萬的多項獎品。（圖／南市府提供）

臺南市政府今(23)日於歸仁MITSUI OUTLET PARK辦理臺南購物節首次月月抽，市長黃偉哲特別到場抽出大獎，包括永恆愛心造型14白K鑽墜等總金額超過百萬的多項獎品。黃偉哲呼籲全臺民眾，即日起至明年2月15日，來臺南消費只要滿50元就可以獲得抽獎機會，而且消費追溯自今年7月1日起的發票都可以登錄，就有機會把百萬名車開回家。黃偉哲表示，臺南購物節已經是一個深具傳統的購物節，深受市民朋友喜愛，今年準備的大獎有百萬名車跟價值不斐的鑽戒；今年的臺南購物節主打庶民經濟，只要購物滿50元就能獲得一個抽獎序號。另外，除了一般店家的發票以外，到公有零售市場買菜也可以掃數位行銷券也可以參加抽獎，非常便民，買的越多，中獎機會越高，歡迎全國好朋友來臺南旅遊購物參加抽獎喔。經發局表示，臺南購物節活動除搭配百貨、賣場及商圈等消費場所，今年也特別結合59個公有零售市場一起參與，到公有市場只要掃描攤位上的數位行銷券並登錄消費金額，也有機會抽中百萬名車。除此之外，為了讓民眾能夠輕鬆登錄消費金額，鎖定國人普遍使用的LINE，只要加入臺南購物節LINE官方帳號，不需下載其他程式即可隨時登錄發票、收據及數位行銷券。另外，本次沒中獎的民眾不用灰心，購物節活動會一直持續至114年2月15日，請大家把握機會登錄！經濟發展局長林榮川表示，今天特別選在MITSUI OUTLET PARK舉辦GO購童樂會暨月月抽抽獎活動，邀請民眾一同見證臺南購物節的幸運得獎主，除了抽獎外，今天活動現場設置臺南購物節推廣攤位，憑臺南消費發票滿500元(發票可回溯至113年7月1日)送限量爆米花。加入臺南購物節會員並填寫問券即贈送可愛造型原子筆；來現場拍照並於臺南購物節臉書打卡與指定文章下方留言，即可獲得限量的潮流〔臺〕味茄芷袋，一場活動就有三次獲得免費好禮機會。經發局補充說明，今年購物節月月抽活動，獎項有百萬名車、機車、3C、電器、飯店住宿券等，更有月月抽鑽石戒指或項鍊，還有許多高含金量的獎項及神秘大獎，想購物，首選就來臺南旅遊GO購，買越多，越有機會把大獎帶回家。更多活動詳情，請上臺南購物節官網或臉書查詢。