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▲中華隊先發投手陳柏清臨危受命，連兩日先發。。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.22）

▲12強賽台日大戰，中華隊再度推出先發左投陳柏清掛帥先發。（圖／中職提供）

▲台鋼雄鷹投手陳柏清曾經選秀落榜。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝 , 2024.05.14）

▲2023亞冠賽陳柏清也曾入選中華隊。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.15）

2024年世界棒球12強賽，中華隊左投陳柏清成為焦點人物。短短兩天內，他連續對美國和日本先發，且在「中零日」的情況下臨危受命，創下中華隊在國際賽事中的罕見紀錄，同時他也連續在預賽和超級循環賽兩度對上日本，成為另類的「王牌」。雖然陳柏清此役的角色更多被定位為「假先發」，但這樣的表現對一名職業生涯起步不久的投手來說，無疑是一個重大的挑戰與榮耀。陳柏清在上一場對美國的比賽中，先發投了兩局，雖然出現3次保送，但成功守住不失分。僅隔一天，他再度被安排在對日本隊的比賽中先發，這樣的高密度登板對任何投手而言都屬於極大的考驗。球評指出：「即使今天的登板預計不會投太長，但在沒有休息的情況下臨危受命，對他的職業生涯而言是值得書寫的一頁。」隨著中華隊在美國擊敗委內瑞拉後提前晉級冠軍戰，教練團迅速調整策略，將原定先發的王牌左投林昱珉保留到決賽，加上規則限制，臨時啟用陳柏清擔任先發。這一決定突顯了教練團的靈活性，也證明了陳柏清在教練團心中的重要地位。陳柏清出身於南投鹿谷，並非一名早早嶄露頭角的棒球天才。高中時期的他在三級棒球舞台上默默無聞，但進入南華大學後，隨著體能和技術的逐步提升，他終於在大學四年級迎來突破。儘管曾因左手韌帶撕裂傷一度陷入低谷，但憑藉不懈的努力，他浴火重生，球速突破至144公里，並成為大學球隊的王牌投手。畢業後，陳柏清首次參加中華職棒選秀會卻落選，但他選擇加入業餘成棒球隊安永鮮物進行磨練。在業餘聯賽中的亮眼表現，終於讓他在2022年以第八輪第十二順位被台鋼雄鷹選中，成為台鋼隊的首位左投手。進入職棒後，陳柏清持續進步，在2023年的二軍賽季拿下防禦率王與三振王的雙冠頭銜，球速更飆升至148公里，成為台鋼隊的重要輪值投手。2024年，他在中職一軍賽場交出6勝10敗、防禦率3.53的成績單，並首次入選中華隊，站上國際賽事的舞台。在12強賽的舞台上，陳柏清被賦予重任，成為教練團策略中的關鍵一環。他接連對美國與日本先發，特別是在對日本的比賽中，他在壓力下臨危受命，即使「零日休息」也展現了穩定的投球心態，為中華隊爭取到更多調度空間。這樣的表現讓球評稱讚：「即便陳柏清更多是扮演假先發的角色，但他的登板已成為職業生涯中的高光時刻。他能在這樣的壓力下穩定出賽，說明他的心態與實力已經達到了一個新的層次。」陳柏清的成長之路，是一個從無名到閃耀的勵志故事。從南華大學的無聲無息到中華職棒的穩定成長，再到12強賽的國際舞台，他的每一步都充滿了挑戰與突破。此次的連續先發，不僅是對其實力的肯定，也為他職業生涯增添了濃墨重彩的一筆。