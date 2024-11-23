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2024第3屆 WBSC 世界棒球經典賽今（23）日進行「台日大戰」，中華隊陣前換投，引起日本方面的譁然。根據日本媒體《Full-Count》報導，日本棒球國家隊「侍JAPAN」拒絕我國提出更換先發投手的請求，然而中華隊寧願被罰款45萬日圓（約合新台幣9.4萬）也要變動人選，保留林昱珉、由陳柏清接替上場。根據原先的預告名單，中華隊的預定先發投手是左投林昱珉，但隨著稍早美委戰落幕、中華隊晉級，如此安排已無必要。因此球隊向WBSC申請更換先發投手。日本隊對此提出異議並拒絕，但WBSC最終允許了台灣隊的請求。根據侍JAPAN的相關人員透露，即便中華隊需要為此支付50萬日圓的罰金，也堅持進行換投。本次賽事中，兩隊曾於16日的B組小組賽中交手，當時日本以3：1擊敗我國。在超級循環賽對陣前，雙方已確定進入決賽，因此這次先發投手的臨時變更，被認為是為了在冠軍賽前進行的「戰術博弈」的一環。日媒拒絕這件事很好理解，早在昨天雙方先發投手宣布之前，日本就幾乎已確定會對上林昱珉對這位來自響尾蛇隊農場的潛力左投十分警戒，多家媒體分享他的資料。林昱珉於2021年12月以國際自由球員身份與亞利桑那響尾蛇簽約，2022年，他在響尾蛇的新人聯盟展開職業生涯。今年是他進入美國職棒的第3年，他在響尾蛇2A出賽19場，取得3勝6敗、防禦率4.28的成績，之後升上3A，出賽1場，投了5局，僅被擊出4支安打失1分，表現亮眼。賽季結束後，他被選中參加由各球隊新秀參與的亞利桑那秋季聯盟，他在該聯盟的3場比賽中投了9局，防禦率為3.00。日本媒體《日刊體育》引用美媒的球探報告，特別提到林昱珉的速球速度約為91英里（約146公里），不算特別快，但質量很好，他的曲球與滑球等變化球的品質也獲得了高度評價。