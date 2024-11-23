MAMA第三日的頒獎典禮的尾聲，演員李俊昊現身頒發4大賞之一的「年度歌曲獎」，由aespa以《Supernova》拿下，這也是她們第一次在MAMA上獲得大賞，4位成員第一時間都感到很驚訝，隊長Karina可愛地飛奔去領獎，成員們一一發表了充滿感謝的感言。
Ningning第一個開口：「沒有想到可以獲得這個獎項，今年獲得了很多愛，我們很感謝也很榮幸。」來自中國的她也用中文表達感謝：「謝謝所有粉絲支持，謝謝對我們音樂的喜愛，接下來我們會更努力做出更多好的音樂。」
Winter則一開口就喊話粉絲們：「我們MY們（官方粉絲名），今年我們得到了大家的很多愛，感到很感謝，另外也很感謝我們公司SM，我愛你們。」
Giselle接著表示：「感謝寫出《Supernova》的作曲老師，很感謝我們的粉絲，讓我們在今年能獲得這麼多愛，沒有你們我們就不會站在這。」
Karina在最後感性提到：「我們粉絲們應該都知道，我們今年的目標就是得到大獎 ，今年能獲得年度歌曲獎真的很開心。我們在3年前登上MAMA，但當時因為疫情的關係，沒辦法見到很多粉絲們，幾天前是我們的出道4周年，得到這項大賞，也希望能當成給粉絲們的禮物，也謝謝工作人員、經紀人哥哥姐姐們。」
🔴MAMA直播資訊這裡看：
典禮日期：2024年11月22日（星期五）
星光大道：16：00（台灣時間：11月22日星期五／15：00）
頒獎典禮：19：00（台灣時間：11月22日星期五／18：00）
舉行地點：日本大阪京瓷巨蛋
收看平台：
MyVideo（台灣／要付費）
Mnet K-POP YouTube（全球／免費）
Mnet TV YouTube（全球／免費）
M2 YouTube（全球／免費）
KCON official YouTube（全球／免費）
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Winter則一開口就喊話粉絲們：「我們MY們（官方粉絲名），今年我們得到了大家的很多愛，感到很感謝，另外也很感謝我們公司SM，我愛你們。」
Giselle接著表示：「感謝寫出《Supernova》的作曲老師，很感謝我們的粉絲，讓我們在今年能獲得這麼多愛，沒有你們我們就不會站在這。」
Karina在最後感性提到：「我們粉絲們應該都知道，我們今年的目標就是得到大獎 ，今年能獲得年度歌曲獎真的很開心。我們在3年前登上MAMA，但當時因為疫情的關係，沒辦法見到很多粉絲們，幾天前是我們的出道4周年，得到這項大賞，也希望能當成給粉絲們的禮物，也謝謝工作人員、經紀人哥哥姐姐們。」
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星光大道：16：00（台灣時間：11月22日星期五／15：00）
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