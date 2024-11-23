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▲籃籃親自飛到東京巨蛋替中華隊12強賽加油。（圖／籃籃IG）

▲中華隊順利闖進冠軍戰，籃籃認為勝利繪馬發揮作用。（圖／籃籃Threads）

▲▼籃籃（上圖右一、下圖左一）分享啦啦隊女神東京加油團合照。（圖／籃籃IG）

中華隊19日飛往日本參加世界12強棒球賽複賽，今（23）日美國隊在超級循環賽以6：5擊退委內瑞拉，無論中華隊今晚對戰日本隊的勝敗如何，已經確定睽違32年晉級明天的冠軍戰。前往東京應援的樂天女神籃籃，早前在繪馬（向神社祈願的木製匾額）上寫下「中華隊拿下冠軍」，如今一切按照劇本走，籃籃以哭臉符號說：「真的晉級了！」籃籃和多位樂天女孩組成加油團，前往東京巨蛋幫中華隊應援，今天稍早，籃籃在Threads上傳一張照片，她到神社寫下一張繪馬，內容為「世界12強棒球，中華隊拿下冠軍！！！Team Taiwan 加油」，並署名籃籃。而今中華隊成功拿到24日冠軍賽門票，籃籃寫下：「看到勝利繪馬寫完後，真的晉級了！」並附上淚流滿面的表情符號，該篇貼文吸引1.4萬人瀏覽。網友大呼：「謝謝勝利女神籃籃的好運！明天繼續幫台灣加油」、「籃籃抵達日本之後中華隊好事連連，真的是中華隊的幸運星」、「再期待籃籃的預言宣言」、「特地區幫選手祈願太有心了」、「我預測今晚對日本就先拿一勝 ，明天再拿一勝拿下冠軍！」昨天台美大戰結束，中華隊大勝美國，籃籃在IG放上和若潼、Rina、嘎琳等多位啦啦隊女孩的合照，寫道：「一群愛棒球的孩子們！中華隊加油！」喜悅之情藏不住。