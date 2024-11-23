我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 高醫岡山醫院提供產科一條龍及婦幼照顧，讓媽媽「生的安心、生的溫馨」。(圖／高醫岡山醫院提供)

高醫岡山醫院婦產科今(23)日舉辦「寶寶來了！親子安心班暨產房開幕趴」，除了開箱該院從丹麥引進的情境感知待產系統(SDR)，並由婦產、小兒及中醫科醫師分享生產、坐月子及育兒等衛教知識，吸引60多位育齡家庭及醫療院所代表參與。高醫岡山醫院院長黃炫廸致詞表示，過去岡山地區的婦產科相較缺乏，在高醫岡山醫院籌備時，就把婦產科、小兒科當作重點發展科別，因此特別從丹麥重資引進SDR，希望在整個岡山地區的準媽媽們，能在此有很完整的醫療照護。高醫岡山醫院婦產科主任葛菁如指出，受到少子化影響，岡山地區10多年來幾乎沒有產科醫師，在地人即使在當地醫院或診所產檢，等到孩子即將臨盆，仍得跨區到其他大醫院生產。高醫岡山醫院設立後，婦產科的首要任務，就是將24小時產房建立起來，讓準媽媽們能獲得高品質且具可近性的醫療服務。自今年8月啟動產房以來，截至10月底，已有19名寶寶在高醫岡山醫院誕生。葛菁如說，婦產科除了在產房引進情境感知待產系統(Sensory Delivery Room，簡稱SDR)，降低產婦待產過程中的疼痛與焦慮感，更主打「生的安心、生的溫馨」，從備孕、生產及產後復健，提供產科一條龍的完整服務。葛菁如進一步介紹，高醫岡山醫院為媽媽們引進獨立空間，讓待產、生產、恢復都能在此空間完成，產婦及家屬可享有隱私、陪伴及自主；尤其該院的SDR產房，是丹麥產科的標準配備，有不同光線與音樂組合，依產程控制單元隨時切換，營造出溫馨舒壓的氛圍，讓新生命的到來時，充滿記憶點與儀式感。經多年經驗與研究發現，可分散產婦對疼痛的注意力、降低吃全餐（剖腹產）機率，提升自然產成功率。此外，葛菁如也提出「產後復健」觀念，媽媽生產後，因骨盆撐大、肌肉拉傷，加上施打減痛分娩，也可能有腰酸背痛的後遺症，還有漏尿、剖腹產疤痕等困擾，需要有復健科、整形外科等介入，幫助媽媽們盡量恢復到產前狀態。