我是廣告 請繼續往下閱讀

▲SEVENTEEN今年在MAMA典禮上，一連奪下「MAMA大獎粉絲選擇男藝人獎」、「Visa Super Stage」、「最佳男子團體獎」、「年度最佳專輯獎」、「年度最佳藝人獎」共5個獎項。（圖／Myvideo）

▲SEVENTEEN奪「年度最佳藝人獎」上台致詞時，成員李知勳（左一）、崔勝哲也忍不住感性落淚。（圖／Myvideo）

MAMA頒獎典禮（《2024 MAMA Awards》）今（23）日為壓軸場，男團SEVENTEEN一共奪下5個獎項，包含「MAMA大獎粉絲選擇男藝人獎」、「Visa Super Stage」、「最佳男子團體獎」、「年度最佳專輯獎」、「年度最佳藝人獎」，SEVENTEEN連續兩年獲得大賞獎，成員上台致詞時也忍不住感性落淚，現場氣氛十分感人。SEVENTEEN今年在MAMA典禮上，一連奪下「MAMA大獎粉絲選擇男藝人獎」、「Visa Super Stage」、「最佳男子團體獎」、「年度最佳專輯獎」、「年度最佳藝人獎」共5個獎項，尤其還一次拿下兩個大賞，超狂成績讓粉絲嗨翻。SEVENTEEN奪「年度最佳藝人獎」上台致詞時，成員李知勳、崔勝哲也忍不住感性落淚，李知勳哽咽說道，以前從沒想過可以拿這些獎項，昨天剛好是自己生日，這就是真正的生日禮物，未來SEVENTEEN會在這條路上繼續努力，13個人都會一直在一起。對此，粉絲們也紛紛感動表示，「你們真的是克拉的大驕傲！辛苦你們這一年的付出了！你們值得這些獎」、「你們真的在走花路」、「我真的大爆哭手到現在還在抖」、「SEVENTEEN從來沒讓我失望過」。