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▲劉冠廷穿著黑色西裝，角逐紅毯最帥男星。（圖／記者陳明安攝）

劉冠廷西裝上陣！第61屆金馬獎頒獎典禮，今（23）日晚間在台北流行音樂中心展開，率先登場的星光大道，由徐鈞浩、王渝萱、楊千霈擔任主持人，而這次典禮主持劉冠廷也在稍早踏上紅毯，以一身黑色西裝角逐紅毯最帥男星，在接受楊千霈訪問時，坦言這一次壓力比當爸爸還緊張：「我覺得主持人非常難做，壓力非常大！」劉冠廷稍早接受楊千霈採訪，坦言非常緊張：「真的快吐了，前天晚上都睡不著，很久沒這樣。雖然台上有準備了好幾個笑話，但不知道觀眾Get不Get得到？也沒有安排樁腳，要看觀眾最真實的反應。」更自爆這次站上舞台比當爸爸還害怕：「比較起來入圍金馬、主持金馬、當爸爸，主持金馬最緊張，因為沒有人能幫你。」不只如此，劉冠廷更笑稱自己出門前有跟兒子說：「今天爸爸要出門去主持一個很盛大的典禮。」不過不確定他聽不聽得懂，但劉冠廷開心分享今早愛妻小豆（孫可芳）在他出門前抱著兒子站在家門口和他揮手，表示妻兒都會在家幫他加油。