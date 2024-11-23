▲理事長盃全國桌球錦標賽多位貴賓支持(圖／中市乒乓球協會提供2024.11.23)

我是廣告 請繼續往下閱讀

2024理事長盃全國桌球錦標賽，由台中市乒乓球協會主辦，今23、24日一連兩天在忠明高中體育館拉開戰幕，此次比賽吸引來自全國各地的71支隊伍、426位選手參賽，賽事分為國小組、大專組、社會組、壯年組以及長青組，台中市乒乓球協會理事長鄭裕篤表示，精彩對決一觸即發，參賽隊員以球會友，感受乒乓球運動的激情，體現全民運動的精神。比賽期間，來自各組別的選手們盡情揮灑汗水，展現不凡球技。無論是充滿潛力的國小小將，還是技術精湛的大專選手，乃至經驗豐富的壯年與長青組選手，場上每一場比賽都充滿了高張力與激烈對抗。比賽現場氣氛熱烈，觀眾掌聲不斷，為選手們加油打氣。理事長盃全國桌球錦標賽，由臺中市政府運動局、教育局、體育總會以及中市乒乓球協會聯合主辦，中乒訓練中心承辦，中市政府社會局與忠明高中協辦，藉由多方協助，彰顯了對推廣乒乓球運動的重視與支持。活動邀請多位多位貴賓代表出席開幕禮，包括該協會榮譽理事長賴順仁議員、現任理事長鄭裕篤、台中市政府運動局主任秘書謝明儒以及長期支持體育活動的社會賢達，財團法人台中市玉闕朝仁宮董事長林宏昭、寶華佛具陳嘉慶，順仁兄弟會長徐乙寶等等主持開球禮, 為比賽正式拉開序幕。謝明儒表示，此次錦標賽吸引近500名喜愛桌球的選手參賽，參賽組別分為壯年混合團體組、長青混合團體組、及青少年男、女團體組，選手年齡非常廣泛。社會混合團體組採四人三分制，長青混和團體組採五人三分制，團體組預賽採分組循環賽，決賽採單淘汰制，提供選手互相競賽的交流平台。運動局指出，桌球是老少咸宜，我國也有多位選手站上世界舞台，市府將持續與協會、委員會合作舉辦賽事，以賽代訓，一起推動桌球運動，提升運動風氣，並透過桌球競賽交流球技，茁壯台中桌球發展。臺中市乒乓球協會表示，參賽選手每一次擊球、每一個佈局都展示出他們的精湛技術和頑強精神，他們的競技狀態,贏得了現場觀眾的歡呼和鼓勵。藉由此賽事希望提升國內乒乓球運動的技術水平，也期望透過賽事平台推廣全民運動，讓更多市民參與到運動風氣中，達到全民健康的目標。