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原訂2022年完成的「馬公第2海淡廠2期工程」今年底完工，行政院長卓榮泰今(23)日在行政院秘書長龔明鑫、經濟部長郭智輝、澎湖縣長陳光復等視察澎湖地區供水情形及馬公海水淡化廠，確認澎湖可以達到全年不缺水。卓榮泰表示，每次颱風過後都可看到台水公司員工工作身影，代表政府向台水公司同仁表達最高的敬意與感謝，並肯定台水在澎湖地區陸續完成供水工程與提升供水品質，期許未來持續提升供水普及率及再新建一座4500噸海水淡化廠。郭智輝表示，海水淡化廠能夠增加澎湖地區的供水多元性及穩定性，透過智慧水表系統即時數據分析，即時通知用戶漏水，守護珍貴的水資源。台水提出2018年提出「離島地區供水改善計畫第2期」，斥資5億元興建「馬公第2海淡廠2期工程」，預估再增加6000噸用水。但興建期間遇上新冠疫情造成缺工缺料，以及俄烏戰爭、以巴戰爭造成原物料上漲等多重困難，讓工程完工期從2022年完成持續往後推，經過4年努力才預計力拚今年底完成產水目標。年底完成「離島地區供水改善計畫第2期」後，可提供澎湖地區每日2.2萬噸淡化水，配合現有湖庫及地下水，可穩定供給澎湖地區每日約3萬噸的水量。另外，台水公司將配合經濟部研提的「離島地區供水改善計畫第3期」，持續投入馬公第2海淡廠4500噸建設，提早防範澎湖地區水庫蓄水量受極端氣候影響，並保護地下水避免鹽化危機，維持永續發展。