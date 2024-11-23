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▲世界棒球12強中華隊23日對戰日本隊，王牌左投林昱珉並未先發，改推陳柏清上場。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

2024第三屆WBSC世界12強賽超級循環賽最後一場賽事，由中華隊對決日本隊，由於晉級情況已經底定，因此這場比賽勝負不影響任何結果，賽前中華隊決定將先發投手從林昱珉換為陳柏清，引起日本隊不滿，痛批這樣的行為：「違反體育道德」。這次換投行為有一些前因後果，理由是今天的美國和委內瑞拉之戰會影響四隊晉級形勢，在美國以6：5取勝後，中華隊已經晉級，自然沒有必要再推派王牌等級的林昱珉上陣去投一場勝負不重要的「消化試合」，這樣的換投是在合理之中。不過站在日方的角度來看，大會規定是前一天兩隊必須公布先發投手，他們可能也為此做了許多的準備，如今中華隊單方面說要換投、而且即便己方抗議也要硬改變人選，自然會感到很不滿，這也是人之常情。根據日本媒體《日刊體育》的說法，在得知此投手變更申請後，日本隊表示反對，稱其「違反體育道德」。賽事主辦方WBSC對中華隊處以3000美元的罰款來，但通過了換投一事。日本方面要求更換的人選也必須要是左投，中華隊也已接受，推派陳柏清出賽。目前木已成舟，中華隊確定可以換投，不過由於日方的抗議，除了罰款之外，WBSC似乎還正準備開會，進行追加的懲處。