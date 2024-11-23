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▲霍建華（左1）與林心如（左2）夫妻低調現身女兒表演活動，霍建華全程緊盯愛女表演。（圖／微博）

▲林心如（右）與霍建華（左）婚後生活甜蜜，閃羨眾人。（圖／林心如IG）

藝人林心如與男星霍建華2016年閃婚，婚後育有1女「小海豚」，1家3口生活甜蜜。近日夫妻倆被粉絲目擊現身7歲愛女的表演活動，畫面中霍建華賣力地為寶貝女兒鼓掌，林心如則是俏皮對著舞台上比出愛心手勢，溫馨同框畫面引發外界熱議。林心如與霍建華即使工作忙碌，仍不忘抽空陪伴女兒。近日有粉絲目擊夫妻倆一同出席女兒「小海豚」的表演活動，畫面中兩人打扮低調，霍建華身穿休閒帽T，林心如則是頭戴鴨舌帽，自然地融入家長群中。霍建華手抱胸前，全程專注地盯著舞台上的女兒，眼神散發出滿滿父愛，演出告一段落時，他還熱情地為寶貝女兒鼓掌。老婆林心如則是俏皮地在一旁對著台上比出YA及愛心手勢，愛女之情溢於言表。夫妻倆罕見同框的畫面曝光後，瞬間引發粉絲熱議，紛紛留言表示：「爸爸比女兒還緊張」、「這才是平常夫妻該有的樣子，祝福祝福」、「幸福的一家人」、「把事業家庭平衡的真好，做他們女兒很幸福」、「他倆真是好養眼。