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▲不少民眾發現林岱樺參與2024高雄同志大遊行，也以比讚表達鼓勵。(圖／立委林岱樺提供)

▲林岱樺表示，相愛是人權，今天決定參與遊行，希望表達對同志人權的支持，也希望做為性別友善城市，未來的高雄會做得更多更好。(圖／立委林岱樺提供)

2024高雄同志大遊行於今(23)日登場，立委林岱樺也特別現身活動行列，以行動表達對同志權益的支持，並與市民一同響應主辦單位「邁向共融」的訴求。不少民眾發現林岱樺參與遊行，也以比讚表達鼓勵。林岱樺表示，相愛是人權，今天決定參與遊行，希望表達對同志人權的支持，也希望做為性別友善城市，未來的高雄會做得更多更好。高雄同志大遊行在駁二藝術特區盛大展開，現場有許多市民也熱情參與，表達對於同志平權的支持。在活動前一晚，林岱樺臉書上貼上一道彩虹，並留言：「明天見」，引起許多網友的關注。有不少網友表達加油與支持，也有網友抱持質疑態度。對此，林岱樺回應：「我會用行動證明。」而今天出席遊行活動，就是行動證明的開始。林岱樺也表示，現場看到許多子女帶著父母一起前來，顯示多元性別教育已經深入家庭，更有許多外國朋友來到現場，用不同的方式認識高雄。林岱樺也認為，民主與人權一直是自己的核心價值，而高雄這座城市之所以偉大，就是因為不同價值觀可以自由地激盪、互動、最後達成共識，共同推動城市的進步。