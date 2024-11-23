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▲林襄幫台日球迷簽名，沒有架子。（圖／記者葉政勳攝）

▲▼林襄和台日球迷自拍，態度親切。（圖／記者葉政勳攝）

世界12強棒球錦標賽複賽如火如荼進行，中華隊今（23）日晚間6點對上難纏的強敵日本隊，稍早，小龍女、啦啦隊女神林襄本人現身東京巨蛋，引來觀眾席的台日球迷一陣騷動，紛紛上前要求合照、簽名，證明她在海外的高人氣。曝光的現場照，林襄紮著包包頭，穿中華隊的外套，親切地和台灣、日本球迷打招呼、互動，不管是合影還是被索取簽名球，林襄都來者不拒，態度相當親切，不時露出招牌甜美笑容，成為東京巨蛋最美一幕。林襄昨晚結束在台北信義區的工作後，凌晨時分直奔桃園機場搭機，先到名古屋再轉機飛日本東京，就是為親身觀賞萬眾矚目的台日大戰，而林襄也分享自己在候機室打盹兒被捕捉的照片，模樣超級可愛。至於為何要轉機，因為12強賽在東京舉行，目前台灣飛往日本的機票一位難求，想必林襄也是不得已才改用這種方式抵達東京。一早林襄順利落地後，也不忘在機場拍照跟大家報平安，目前已經和台灣的啦啦隊女孩們會合，一同為中華隊英雄們加油打氣。