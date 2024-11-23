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▲利融「藏御」建築外觀以現代簡約風格，豐富的建築立面展現靈動層次感，成為妝點市中心的風景地標。（圖／利融建設提供）

▲藏御公共空間邀請到中北部知名「思為空間設計」操刀規劃，以各種素材混搭為媒介，傳遞溫馨、人文的空間氛圍與細膩之美。（圖／利融建設提供）

科技產業的發展使高雄的蛋白區房價高漲，甚至與市區的蛋黃區不相上下。位於蛋黃區的中正路商圈，周邊銀行與商辦林立，商圈發展成熟，各式美食小吃、連鎖品牌和超商應有盡有，同時擁有中正路、民族路等主要交通幹道及捷運站，並且靠近明星學區信義國小，滿足居民在食衣住行育樂各方面需求。由於該區域土地開發已接近飽和，近年來少有新建案推出。高雄在地建商「利融建設」睽違多年，再次於市中心的蛋黃區推出新案「藏御」。該案座落於中正路金融商圈，基地位於復橫一路、中正三路71巷路口，步行即可到捷運O6信義國小站，未來也將與黃線Y11站雙捷運轉乘，就近輕鬆享受四通八達的便利生活。因此，「藏御」新案一登場，就受到市場關注。「藏御」規劃2至3房的格局，面積介於20至37坪之間，僅設有65戶住家，並採用一層五戶雙梯配置。停車場設有公用充電車位，並引入最新的智能包裹收發服務，實現零接觸物管，住戶領取包裹不再受時間限制，讓生活更加人性化。由於地段珍稀，利融建設聯手建築職人精心雕琢，讓土地效益最佳化，凸顯建案價值。名家聯手共同設計，「藏御」建築內外皆展現美感。外觀採用現代簡約風格，打造佇立市中心的建築地標。採內崁式陽台設計，交錯式跳島設計在光影投射下，更有層次感，在南台灣炎熱氣候下，這些設計能有效減少日照熱能降低空調耗能，提供舒適的住宅空間環境。此外，公設空間也完美體現了利融建築講究的細膩之美。利融建設重視「家」對每個家庭的情感意義，每一座建築都是對生活的承諾，無論是居住空間的規劃、建築材質的選擇，都堅持以「人」為核心。「藏御」以實用宜居規劃，因地制宜設計、高坪效格局利用，讓每一個居住的家庭成員都能享受安全、舒適的生活。