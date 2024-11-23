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▲鈴木一郎現身東京巨蛋，與電競棒球12強決賽台灣選手「大叔」Dashu致意。（圖／記者葉政勳攝）

世界棒球12強賽超級循環賽進入尾聲，今（23）日中華隊與日本確定晉級冠軍賽，晚間「台日大戰」雖形同消化試合，但東京巨蛋卻因一位傳奇球星「朗神」鈴木一朗現身而掀起騷動，為另一場電競棒球12強「台日大戰」選手加油打氣，與晉級決賽的台灣選手「大叔」Dashu（張天曜）致意。世界棒壘球總會（WBSC）特別舉辦的首屆 HUGAN ePremier12電競棒球大賽，今天在東京巨蛋舉行冠軍賽。WBSC邀請傳奇球星鈴木一朗為電競選手加油打氣，立刻成為全場焦點。一朗也在賽前親自向台灣選手 Dashu 和日本選手 SHORA 致意。電競12強冠軍賽提前上演棒球12強「台日大戰」戲碼。不過，台灣選手Dashu在這場頂尖對決中，終場以2：4不敵世界排名第一的日本選手SHORA，無緣替台灣摘下冠軍。鈴木一朗，日本棒球傳奇人物，被球迷尊稱為「朗神」。他是前大聯盟西雅圖水手與紐約洋基隊球星，保有大聯盟單季最多安打紀錄（262支安打），以及連續10個球季擊出至少200支安打的金氏世界紀錄，美日職棒生涯連續17座外野金手套獎。一朗於2019年3月21日宣布退休，並在日本東京巨蛋結束職業生涯。