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▲夏于喬、曾國城、楊貴媚以《小雁與吳愛麗》踏上金馬紅毯。（圖／NOWnews攝影中心）

第61屆金馬獎今（23）日盛大展開，綜藝大哥曾國城以《小雁與吳愛麗》首度問鼎金馬獎，角逐「最佳男配角獎」，不僅如此，同片楊貴媚入圍「最佳女配角獎」、夏于喬則是問鼎「最佳女主角獎」，三人一同踏上紅毯，夏于喬以一身寶藍色絲質禮服現身，旁邊禮服大開小露性感，曾國城被楊千霈問到得獎後是否將綜藝交給他們這些新生代主持人，頓時面露尷尬說：「o⋯⋯ok吧。」曾國城以《小雁與吳愛麗》入圍「最佳男配角獎」，他在片中大膽裸臀，突破尺度的演出有目共睹，在紅毯上被問到入圍心情，他坦言不確定自己有沒有新手運，「但送給大家一句話，且聽且看且從容。」目前他的手中有《天才衝衝衝》、《型男大主廚》、《一字千金》、《全民星攻略》、《女王大人》5檔節目，楊千霈好奇問，如果真的得獎了，之後綜藝、電影該如何分配比重。對此，曾國城回應：「這是勢必要做個調整。」楊千霈再順勢問道，那綜藝大哥的主持棒是否交給他們這些新生代主持人，曾國城也回應：「o……ok吧。」讓全場笑翻，他自己也忍不住對著鏡頭偷笑，就算到了電影盛會仍不改幽默性格。