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▲(G)I-DLE今（23）日華麗亮相MAMA頒獎典禮，連唱〈Super Lady〉、〈Fate〉兩首歌炸翻大阪京瓷巨蛋。（圖／MAMA Awards X）

▲最初的(G)I-DLE以6人體制出道，但前成員穗珍（最左）卻傳出霸凌爭議，雖然最終以她退團收場，但輿論的壓力與公司的冷處理，讓當時的(G)I-DLE一度傳出即將解散的聲音。（圖／official_g_i_dle IG）

(G)I-DLE今（23）日華麗亮相MAMA頒獎典禮，連唱〈Super Lady〉、〈Fate〉兩首歌炸翻大阪京瓷巨蛋。隊長小娟率先登場，作為團體核心成員的她站在數十支麥克風中間大唱RAP，不過RAP中卻提到因霸凌爭議而退隊的前成員穗珍，還大膽開嗆酸民，歌詞意外引起熱議。氣勢十足的小娟身穿螢光綠演出服，演唱自作的RAP曲，為(G)I-DLE的演出拉開序幕。身為隊長的她開口第一句話就驕傲地喊出：「我是(G)I-DLE的隊長」，還用歌詞講述自己成為偶像明星的不易，直言回嗆酸民：「我一直盡心盡力，也做得很完美」、「不是我的粉絲還裝，真是厲害」、「還批評我的作品，我的熱情是數一數二的真誠」。小娟接著唱到：「在2021年時你們還說了這樣的話吧，you said沒有穗珍你們成得了什麼？」歌詞一出，典禮還沒結束就立刻在粉絲與論壇間引起騷動。自前成員穗珍因霸凌風波退團後，這是(G)I-DLE首次公開提及此事，強硬的小娟繼續用歌詞回擊：「當時如果有受到影響，能不能走到今天都不知道。」似乎對攻擊團體的言論已經忍無可忍。在2021年(G)I-DLE的前成員徐穗珍被爆出學生時代曾霸凌同學，有網友在韓國論壇曬出畢業證書，並掀出詳細內幕指控她，雖然此事最終以穗珍退團收場，但「霸凌」這項毀滅性的醜聞還是重挫了(G)I-DLE，團體沉寂將近1年差點面臨解散，直到隔年3月才以〈TOMBOY〉重回娛樂圈。