如果你家裡有這款行動電源，請立即停止使用！美國電子設備大廠Belkin宣布，在全球範圍內召回旗下型號為BPD005的Belkin BoostCharge Pro行動電源，因為存在製造缺陷，在某些情況下可能會讓鋰電池組件過熱，甚至進而並引發火災風險。
Belkin在聲明中表示，已經購買BPD005的Belkin BoostCharge Pro行動電源的消費者請務必立即停止使用，斷開行動電源與任何電源或其他產品的連線，並放置在安全、乾燥的位置，遠離任何易燃物或任何可能損壞行動電源的東西，Belkin特別提醒，請勿將行動電源放入任何垃圾桶或回收箱。
購買BPD005的消費者可以至官網申請退款。
Belkin表示，目前還沒有收到有人員受傷的報告，也沒有其他任何Belkin產品受到此次召回的影響，用戶可安心使用Belkin的其餘產品。
BPD005行動電源於2023年5月推出，具備1萬mAh的電池容量與20W USB-C快充功能，此外，BPD005還支援Apple Watch的7.5W無線充電。
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購買BPD005的消費者可以至官網申請退款。
Belkin表示，目前還沒有收到有人員受傷的報告，也沒有其他任何Belkin產品受到此次召回的影響，用戶可安心使用Belkin的其餘產品。
BPD005行動電源於2023年5月推出，具備1萬mAh的電池容量與20W USB-C快充功能，此外，BPD005還支援Apple Watch的7.5W無線充電。