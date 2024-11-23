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▲張榕容說今天包很緊，但其實美背也沒在客氣。（圖／NOWnews攝影中心）

▲張榕容（左）帶著幸運物陳柏霖（右）走上紅毯。 （圖／NOWnews攝影中心）

張榕容以《鬼才知道》入圍第61屆最佳女配角獎，雖然是一身黑色緊身禮服，看起來很低調，但心機處在胸下挖了一個大洞，腹肌展露無疑，背面也是火辣全露，她也透露陳柏霖就是她的幸運物，希望有得獎，就會坐久一點，不然明天早上五點還得拍戲。張榕容穿著全黑禮服，相較其他女星比較保守，她謙虛表示，「問起幸運物，她表示今天帶了陳柏霖，「他是我的幸運物。剛剛有吃一點東西，希望典禮結束大吃！這次沒有特別瘦身，就吃比較健康跟運動，就慢慢瘦下來。」對於典禮完全不緊張，昨天也睡得很好，更表示如果有得獎，就會待久一點，「不然我明天五點還要拍戲。」看起來真的很平常心。張榕容過去憑藉電影《陽陽》、《渺渺》與《逆光飛翔》3度入圍金馬獎最佳女主角，這次在喜劇電影《鬼才之道》中飾演過氣女鬼天后「凱薩琳」，展現不同以往的面貌，她為了角色盡情搞笑，還展現許多高難度動作，比如下腰、飛天遁地、大法師爬、白眼翻到天邊等，每1個動作都充滿戲劇張力。本次能否憑藉出色演技奪下演藝生涯中首座金馬獎，令外界相當期待。