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▲張艾嘉以一身金光閃閃的西裝外套華麗在紅毯上亮相。（圖／NOWnews攝影中心）

▲劉奕兒一襲黑色細肩帶禮服登場，搭配奧黛麗赫本的復古短髮，整個人看起來充滿高貴氣質。（圖／NOWnews攝影中心）

第61屆金馬獎紅毯現場星光熠熠，張艾嘉將以《女兒的女兒》挑戰打平張曼玉「最多座金馬影后」紀錄，先前卻傳出高齡97歲的老母親不小心跌倒，她趕回香港探視，無法出席金馬獎，最後卻仍踏上紅毯，和同片演員劉奕兒、頒獎人林嘉欣現身，她以一身金光閃閃的西裝外套華麗亮相，劉奕兒談及張艾嘉為她加油打氣，也忍不住紅了眼眶。張艾嘉透露在《女兒的女兒》中最開心的事，就是有2個漂亮的女兒，「很久沒在台灣演戲，整個過都很開心，台灣電影工作者都很專業，希望台灣電影有更好的未來。」劉奕兒一襲黑色細肩帶禮服登場，搭配奧黛麗赫本的復古短髮，整個人看起來充滿高貴氣質，她坦言這次能入圍「最佳女配角獎」很感恩，「今天有媽媽、姊姊跟我在一起，在戲中都是遠距離，在金馬獎團聚是最開心的事。」劉奕兒透露，自己穿得少，到現場張艾嘉一看到她，就關心她身體都冷冰冰的，握住她的手，她從張艾嘉的手心感受到溫度，忍不住紅了眼眶，讓紅毯主持人楊千霈忍不住吐槽她，「還不准哭！」林嘉欣這次來金馬擔任頒獎嘉賓，她在片中也尬有一角，飾演張艾嘉的大女兒，直言和張艾嘉演戲就是非常投入、非常開心。張艾嘉在後台受訪時表示：「對於得奬，其實本來小小緊張，現在都不太緊張，因為這2天媽媽跌倒的事情才更緊張，不過姊姊回香港幫忙，應該比較可以放心。做了50多年，覺得如果有太大的得失心，反而不好，會做不久。這次拍了部很喜歡的電影，所以要來支持《女兒的女兒》。」劉奕兒也分享自己的心情：「今天一來希望很順利走完紅毯（高跟鞋的鞋跟很高、細），再者就是好好欣賞典禮。連續兩年入圍女配角，很感恩。」