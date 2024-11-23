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▲2024世界12強棒球賽「台日大戰」，日本隊開路先鋒村林一輝首局面對陳柏清就擊出陽春砲。（圖／記者葉政勳攝）

▲中華隊中繼投手江國豪臨危受命，第一局就上場。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.22）

2024世界棒球12強賽超級循環賽上演「台日大戰」，由於兩隊都確定晉級金牌戰，中華隊為保留王牌投手林昱珉應對冠軍戰，臨時派出左投陳柏清迎敵。比賽一開始，日本隊就火力全開。首打席，開路先鋒村林一輝便將陳柏清的球送出場外，以全壘打為比賽揭開序幕，日本隊迅速以1:0領先。接下來，陳柏清的控球明顯失準，先是保送佐藤都志也，隨後又以觸身球擊中辰己涼介，給了日本隊更多進攻機會。接著，日本隊的森下翔太敲出一支清壘的二壘安打，將比分拉開至3:0。雖然佐野惠太的滾地球為陳柏清帶來第一個出局數，但此時中華隊已陷入困境。首局失控後，中華隊教練團迅速喊出暫停，將陳柏清退場，改由江國豪中繼。陳柏清的登板安排，顯然是在中華隊確定晉級冠軍戰後，教練團為保存主力投手所做出的策略性調整。然而，零日休息的情況讓他未能充分恢復，狀態遠不及預期。