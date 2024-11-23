2024世界棒球12強賽超級循環賽上演「台日大戰」，由於兩隊都確定晉級金牌戰，中華隊為保留王牌投手林昱珉應對冠軍戰，臨時派出左投陳柏清迎敵。然而，陳柏清「中零日」連續2天先發，顯然過於疲勞，首局僅投0.1局便狂失4分，中華隊也陷入落後。
比賽一開始，日本隊就火力全開。首打席，開路先鋒村林一輝便將陳柏清的球送出場外，以全壘打為比賽揭開序幕，日本隊迅速以1:0領先。
首局崩盤：全壘打與亂流接連上演
接下來，陳柏清的控球明顯失準，先是保送佐藤都志也，隨後又以觸身球擊中辰己涼介，給了日本隊更多進攻機會。接著，日本隊的森下翔太敲出一支清壘的二壘安打，將比分拉開至3:0。雖然佐野惠太的滾地球為陳柏清帶來第一個出局數，但此時中華隊已陷入困境。
緊急換投：江國豪接替投球
首局失控後，中華隊教練團迅速喊出暫停，將陳柏清退場，改由江國豪中繼。然而，日本隊的攻勢並未停止。紅林弘太郎敲出高飛犧牲打，再添1分，日本隊以4:0擴大領先優勢。
陳柏清的登板安排，顯然是在中華隊確定晉級冠軍戰後，教練團為保存主力投手所做出的策略性調整。然而，零日休息的情況讓他未能充分恢復，狀態遠不及預期。
球評指出：「在如此短的時間內連續登板，對投手的體能與控球要求極高，這對陳柏清來說是一場硬仗，但顯然效果不佳。」
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首局崩盤：全壘打與亂流接連上演
接下來，陳柏清的控球明顯失準，先是保送佐藤都志也，隨後又以觸身球擊中辰己涼介，給了日本隊更多進攻機會。接著，日本隊的森下翔太敲出一支清壘的二壘安打，將比分拉開至3:0。雖然佐野惠太的滾地球為陳柏清帶來第一個出局數，但此時中華隊已陷入困境。
緊急換投：江國豪接替投球
首局失控後，中華隊教練團迅速喊出暫停，將陳柏清退場，改由江國豪中繼。然而，日本隊的攻勢並未停止。紅林弘太郎敲出高飛犧牲打，再添1分，日本隊以4:0擴大領先優勢。
陳柏清的登板安排，顯然是在中華隊確定晉級冠軍戰後，教練團為保存主力投手所做出的策略性調整。然而，零日休息的情況讓他未能充分恢復，狀態遠不及預期。
球評指出：「在如此短的時間內連續登板，對投手的體能與控球要求極高，這對陳柏清來說是一場硬仗，但顯然效果不佳。」
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