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2024第三屆WBSC世界12強棒球賽超級循環賽迎來最後一場比賽，中華隊今（23）日晚間對決日本隊，雖然雙骯已無晉級壓力，但吸引台日球迷的關注。然而，賽前中華隊臨時將原定先發投手林昱珉更換為陳柏清，引發日本隊不滿，直指此舉「違反體育精神」。儘管如此，在賽前球員介紹時，東京巨蛋仍響起巨大的歡呼聲，日本球迷也不吝給予台灣球員掌聲。儘管中華隊換投風波引爭議，但賽前球員介紹時，中華隊選手仍獲得全場熱烈歡呼。比賽期間，當陳柏清表現稍有不穩時，場邊台灣球迷齊聲高喊「陳柏清加油」，加油聲浪傳遍全場。按照賽事規定，兩隊需在前一天公布先發投手，日本隊原本針對林昱珉進行全面準備，卻在比賽當日得知中華隊臨時改換陳柏清先發，令日本隊感到憤怒。據了解，監督井端弘和對此相當氣憤，日本隊也向主辦單位WBSC提出抗議。中華隊總教練曾豪駒回應，改派陳柏清是基於戰況的考量。目前WBSC已經針對中華隊處以約10.5萬台幣的罰款，並開會討論是否進一步追加懲處。