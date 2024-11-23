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▲▼吳君如穿一襲黑白拼接禮服，8800萬元珠寶盡顯貴氣。（圖／NOWnews攝影中心）

第61屆金馬獎頒獎典禮今（23）日晚間7點在台北流行音樂中心舉行，女星爭奇鬥艷的星光大道率先於5點30分登場，香港影后吳君如睽違21年再度問鼎金馬獎最佳女主角，她以黑白拼接曳地禮服現身，被問及心情，她直呼：「好像朋友的聚會！」吳君如選穿白色平口連接黑色裙尾的戰袍，搭配俐落金灰色短髮、全身8800萬元珠寶，整體典雅又大氣，繼上次憑《金雞》封后，相隔多年以《我談的那場戀愛》再度入圍女主角獎項，吳君如回憶拍攝心情，「好像談了一場戀愛！」今年回娘家，她說好像朋友的聚會，見到許多新舊面孔，「像開party一樣！」楊千霈也預祝她成功騎馬回香港。一到媒體聯訪區，記者群大力尖叫，吳君如大讚：「你們好給力！」提到入圍心情，以「老淚縱橫」形容，「其實上一次拿獎是21年前，真的沒想到， 今年好多入圍者，我當時拿到提名的消息，想說哎呀！已經贏，今天就是穿美美、來參加派對」，被問有沒有信心拿獎，她說對手很強，「我現在不給自己壓力，能入圍前五名已經很棒」，感言也沒有特別準備。被拱和頒獎人許光漢合作、談一場戀愛，吳君如笑說，也要看對方願不願意。這屆金馬獎不僅創下史上最高報名數量，也有將近800位入圍影片影人將出席今年盛會。星光大道於5點30分開始，頒獎典禮準時於晚間7點舉行。