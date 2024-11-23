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▲世界棒球12強中華隊打進冠軍戰，之後將和日本隊來爭冠。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.22）

2024第三屆WBSC世界12強棒球錦標賽，今（12）日晚間進行台日大戰，我國奧運桌球國手林昀儒也進場看球，他在個人社群網站上標記了東京巨蛋，享受得來不易的棒球時光。世界桌球職業大聯盟（WTT）總決賽20日在日本福岡開打，我國桌球名將「沉默殺手」林昀儒首輪對上世界第12名的德國好手邱黨，他前兩局以1：5、11：7拿下，沒想到後面卻被連趕2局，決勝局13：15落敗，慘遭讓二追三，無緣8強。而今天林昀儒也在個人社群網站上分享自己身處東京巨蛋內的限時動態，進場觀看台日大戰。巴黎奧運週期他行程滿檔四處奔波，這應該算是他難得放鬆的時間。根據《中央社》報導，在WTT新賽季開打前，林昀儒會先在日本打T聯賽，12月去中國打桌球超級聯賽。中華隊今天在美國和委內瑞拉的比賽結束後，已經確定晉級，冠軍戰將和日本隊再打一次，今天這場比賽勝負意義不大。