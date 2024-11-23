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▲阿部寬希望有機會在台拍戲。（圖／NOWnews攝影中心）

日本天王阿部寬今（23）日晚出席金馬獎，即便已經60歲，仍然魅力無限，阿部寬表示，雖然目前沒有計畫在台灣工作，但他親民喊，「歡迎大家找我工作。」讓主持人楊千霈暈船，「主持15年沒有這麼暈過！」阿部寬上次因為工作無法來台，這次終於有機會，他談起心情，「之前因為工作很遺憾沒辦法來，今天希望在這個空間跟大家一起享受。」一開口讓楊千霈直接被電暈，接著問起如何突破角色框架，演什麼像什麼，阿部寬說，「當然是會思考很多，但『人物』要活著才是最重要，也會跟導演討論，和對戲的演員以及工作人員討論，大家合作創造出角色。」楊千霈接著問，不知道阿部寬有沒有機會來台拍片？或是想嘗試類型或角色？阿部寬表示，「目前是沒有，但今天有這麼多電影人齊聚一堂，歡迎大家找我工作。」短短不到5分鐘的訪問，楊千霈再度喊，「主持15年沒有這麼暈過！」還喊話紅毯小夥伴徐鈞浩、王渝萱救她。