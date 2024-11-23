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寮國首都萬象以北約130公里的觀光小鎮萬榮（Vang Vieng），近日爆發觀光客喝到摻入甲醇的假酒中毒案，已經造成6人死亡，引發國際關注，也讓寮國旅遊蒙上陰影。至於要如何避免自己成為甲醇假酒中毒的受害者，有專家提出兩項自保建議。寮國假酒中毒案延燒，寮國外交部發聲明表示，向死者家屬致上誠摯同情和最深切哀悼之意，並強調案情已在調查中，但目前還沒有任何人遭到起訴。6位死者都是去寮國旅遊的背包客，包括2位丹麥人、1位美國人、1位英國人和2位澳洲人喪生。根據《衛報》報導，無國界醫生組織表示，每年有數千人因甲醇中毒，案例尤其集中在東南亞地區。甲醇是一種酒精，氣味與乙醇相似，但是不能供人類飲用，而是一種工業用酒精，若人類喝下甲醇，就會在體內生一種對人體細胞有毒的物質，嚴重者可能喪命。毒理專家馬斯格雷夫（Ian Musgrave）表示，在普通的實驗室中有多種方法能夠輕易地分辨出甲醇與乙醇，但是對於一般人來說，想要在酒吧中分辨酒精飲料中是否被摻入甲醇，確實是非常困難，因為甲醇沒有顏色，氣味又與乙醇非常相似。目前瑞士蘇黎世聯邦理工學院的研究人員，正在研發一款手持式的甲醇感測器，大小類似一般智慧型手機，等到這款感測器上市投入商用，可望幫助消費者、政府當局和醫護人員更方便地辨認甲醇。而在新款感測器問世前，馬斯格雷夫表示，一般人想要自保有兩種方法，一是只去值得信賴的酒吧喝酒，並且只喝自己當場打開的密封容器中的酒精飲料。二是若懷疑喝到假酒，立刻去醫院檢查，越快越好，甲醇中毒的死亡率約20～40％，越早接受治療越有機會保住小命。