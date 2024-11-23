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▲日本籃協最近處理八村壘不爽日本籃協和不滿意日本國家隊續約外籍教練Tom Hovasse執教，日本籃協處事堅定，尊重八村壘，日本籃協做法更屌。（圖／美聯社／達志影像）

▲日本籃協態度很清析，認真看待八村壘的批評，但日本籃協非常堅定：你可以不爽，但我們會堅持努力+做正確的事。（圖／美聯社／達志影像）

中華籃協這次組訓徵召中華男籃，從溝通、後勤、行政到球員比賽需求、細節，做到接近滿分。中華籃協幹大事，集中資源火力提供國手最大安定感與協助，這是一次很棒示範。儘管我非常不認同球員工會大談出場費一事，這很難看，更不喜歡國手們出國比賽都得全程商務艙待遇，好像沒有商務艙就是委曲國手，這種「台灣價值」普世概念和台灣媒體+網路操作，有點低能。中華籃協已經把國手福利、待遇、代表國家出賽所有可能支援+安定感做到盡善盡美。過去一年我在飛行途中遇到兩支世界級運動團隊，去日本跟斯洛維尼亞男排同機，他們一群190-210公分巨人跟我們一起擠在經濟艙。飛奧利地遇上克羅埃西亞男籃，身材更加高大，同樣擠在經濟艙。他們都不是NBA球星可以攜家帶眷住六星飯店和豪華遊輪，這才是最真實國際體壇現況和現實人生。如果我們是亞洲第一或世界前16，那就罷了，反正政府買單。日本籃協最近處理八村壘不爽日本籃協和不滿意日本國家隊續約外籍教練Tom Hovasse執教，日本籃協處事堅定，尊重八村壘，日本籃協做法更屌。透過日本媒體+相關報導，日本NBA球星八村壘對日本籃協許多做法行銷配套，以及日本國家隊續約外籍教練Tom Hovasse非常不滿。八村壘除了不喜歡Tom Hovasse執教日本隊，更挑明了講，「日本國家隊現有一切作都充滿金錢主義」。意思就是日本籃協各方利用NBA球星光環和日本國家隊進行更多商業宣傳。日本籃協先跟八村壘經紀團隊溝通+了解全貌+安撫八村壘，接著再婉轉充分表達堅定立場。日本籃協主要回應在於：1、八村壘對日本籃球發展很重要，籃協非常認真並尊重八村壘和發言。2、八村壘對日本籃協安排奧運熱身賽操作很不滿，八村壘覺得自己被籃協利用宣傳賣票。日本籃協聲明，並沒有利用八村進行商業目的意圖，事前他們也就熱身賽進行方式作出討論，也理解熱身賽是否應該找一些真的能夠令球隊變強的對手來比賽。日本籃協的想法是希望透過主場比賽提升籃球在日本的價值，也有必要藉此讓日本籃協獲得活動資源。3、日本籃協重申日本男籃會繼續Tom Hovasse，朝洛杉磯奧運目標前進，也會作出最大支援。Hovasse目前為止取得的成績，在培育和發掘年輕球員等部分都做得很好，所以是日本男籃總教練最適合的人選，沒有打算改變決定。4、對於八村壘與日本男籃破裂關係，日本籃協認為NBA球員只會出席世界大型賽事，仍有時間修補，他們會與八村繼續進行溝通。日本籃協理解八村所看到的籃球，跟他們所看到的不同，有不同的想法也是理所當然，日本籃協會汲取這次經驗，避免再出現各種誤解。（內容資訊取材/日本體育情報）日本籃協態度很清析，認真看待八村壘的批評，但日本籃協非常堅定：你可以不爽，但我們會堅持努力+做正確的事。中華籃協正在努力幹大事，日本籃協最近回應八村壘的批評，更值得學習。台灣價值不是建立在網民情緒或媒體批評，運動員價值更不是用金錢或自我意識去衡量，日本籃協很懂，中華籃協也可以。