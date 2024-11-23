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▲還在當兵中的許光漢，特別出席金馬獎擔任頒獎人。（圖／Nownews攝影中心）

第61屆金馬獎在今（23）日盛大登場，還在當兵的許光漢，跟著《青春18x2 通往有你的旅程》劇組一起走紅毯，他以一頭清爽的短髮久違亮相，掀起現場超大尖叫聲。日本、台灣合作拍攝的電影《青春18x2 通往有你的旅程》，男主角許光漢雖然今年無緣角逐影帝，但他力挺金馬獎到底，不但特別出席擔任頒獎人以外，還和《青春18x2 通往有你的旅程》劇組一起登上紅毯。許光漢也分享了拍攝時的經驗談，表示當時最困難的，就是要和母語者講日文，很擔心自己說得不夠標準，會害他們出戲，所以有跟導演請教了很多，也盡量把台詞語氣背熟，努力還原日本人的口吻。許光漢與清原果耶主演的《青春·18 x 2 日本慢車流浪記》改編自臺灣網路遊記，由日本導演藤井道人執導，並與林田浩川共同執筆劇本，台灣影帝張震首度擔任監製，今年3月、5月分別在台灣、日本正式上映，並在今年金馬獎入圍最佳改編劇本、最佳攝影、最佳原創電影音樂、最佳原創電影歌曲共4項獎項。