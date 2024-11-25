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▲世界棒球12強，中華隊皆在台北大巨蛋出賽，得以展現自身實力。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.17）

▲世界棒球12強中華隊球迷在大巨蛋展現團結的台式應援，讓其他國家的選手和媒體都留下深刻印象。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.17）

第三屆WBSC世界12強棒球賽，中華隊打出感動人心的比賽，在不被看好的情況下一路殺進到超級循環賽，並打進冠軍戰和日本爭雄，最終以4：0完封對手，拿下隊史首座三大賽世界冠軍。除了選手努力展現實力打臉之外，球迷和啦啦隊熱情的應援也很關鍵。臺北大巨蛋12強賽13日首戰上演「台韓大戰」，總共吸引34528名觀眾進場；14日中華隊交手多明尼加，人數減少，但還是有20388名觀眾進場；之後對日一戰，刷出3萬4882人次的國際賽新高，對澳洲晉級關鍵戰，則是滿場的3萬4166人；對古巴已無關晉級，仍有30924人到場。總計中華隊5場預賽，共有15萬4888人進場，票房破2億。另外本屆12強賽期間，台北天氣並不好，受到天兔颱風影響，氣象署發布海上和陸上颱風警報，媒體和球迷一度議論如果比賽無法打的情況，該怎麼處理賽程。所幸天兔最終影響不大，雖帶來雨勢，但由於有大巨蛋這個室內球場選擇，因此還是有彈性調整空間，看是一日兩戰還是閉門賽等等。而中華隊這次5場比賽都在大巨蛋進行，也讓我國得到另類的「主場優勢」，比如說日本和古巴一戰，天母球場下起大雨，影響選手發揮，保送和失投不少，甚至還有離譜暴傳，雨天讓選手全身濕滑，競技狀態下滑、抓球不穩，更容易發生失誤。反觀中華隊在「蛋內」作戰，熟悉的場地加上球迷熱情應援，不受天氣等不可變因素影響，發揮出應有實力，也順利一路挺進。在這次12強賽期間，台灣獨特的「台式應援」成為外對焦點，不只日媒和韓媒不斷曝光，大聯盟記者也透過影片和文章介紹這個台灣棒球才有的「奇景」。雖然啦啦隊到底該不該「喧賓奪主」一直有所爭論，本質迷會認為棒球才是最主要。但這次12強賽期間，已經證明這種應援方式有效地被國內多數人認同、且引以為傲，有效地將大家凝聚在一起，激發出巨大的力量。而且不只是在主場作戰聲勢驚人，不少球迷和啦啦隊成員們在超級循環賽期間遠征東京巨蛋，持續為中華隊應援，球員受訪時也都表示對此感到窩心和感動，希望打出好成績回報。這次12強賽中華隊能打破隊史最佳成績，「最佳第十人」的熱情和努力，功不可沒。