我是廣告 請繼續往下閱讀

曾與中國國家領導人習近平競爭大位的中共政治局前委員、重慶市委前書記薄熙來，獨生子薄瓜瓜來台迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜，今（23）日在新竹The One南園人文客棧舉行婚禮。薄瓜瓜與許惠瑜身分敏感，許家對婚事相當低調，不過許惠瑜2022年10月曾在網路上分享在加拿大求學的經過，許惠瑜的正面照如今也被搜出。影音平台Youtube上一則有位「多倫多媽媽部落空中課堂」分享《履歷優秀的加拿大中學生，如何在美加高等教育中名利双收？》影片，邀請嘉賓：Crimson Education Deffany 老師，該嘉賓就是許惠瑜。根據介紹，Deffany Hsu老師擔任Crimson Education加拿大總經理、資深諮詢師、哥倫比亞大學碩士、倫敦大學卡司商學院學士，是學有專精的留學顧問。也有網友在影片下方留言發問，「這個嘉賓是不是薄熙來兒媳婦？」另名網友則回應，「應該是的。祝福兩位新人新婚快樂。」也有網友搜尋LinkedIn平台上的「Deffany H.」，資料顯示，許惠瑜擁有美國哥倫比亞大學碩士、英國倫敦大學卡斯商學院（現稱貝葉斯商學院）學士學位。2020年11月到2024年3月任職於「Crimson Education」。不過消息曝光後，許惠瑜已關閉LinkedIn個人頁面。