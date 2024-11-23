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▲劉冠廷是本屆金馬獎的主持人，開場就逗樂觀眾跟台下藝人。（圖／NOWnews攝影中心）

▲丁海寅今天在Legacy TERA舉辦見面會，剛好在金馬獎頒獎典禮的隔壁。（圖／讀者提供）

第61屆金馬獎如火如荼進行中，主持人劉冠廷開場表現引發兩極評價，他甚至搞笑Cue跟軍中告假來頒獎的許光漢，相約一起去隔壁的丁海寅見面會門口「舉辦簽名會」，許光漢竟然配合答應表示：「身為公益大使，本來就是要傳遞愛，所以沒問題！」2人妙語如珠，相當幽默。韓國男神丁海寅今天下午2點、晚上7點半在「Legacy TERA」一連舉辦2場粉絲見面會，該場地恰巧就在金馬獎頒獎典禮、台北流行音樂中心的隔壁，時間還撞到，所以2個場所聚集滿滿人潮，劉冠廷在台上就向加入替代役公益大使團的許光漢喊話：「聽說北流對面有辦見面會，我們去門口開簽名會怎樣？」沒想到許光漢竟然答應回他：「身為公益大使，本來就是要傳遞愛，所以沒問題！」一段話再讓粉絲戀愛激喊：「哪有這麼帥的公益大使團！」隔壁棚的丁海寅，見面會上帶來許多表演，他以《媽媽朋友的兒子》原聲帶的插曲〈沒說出口的話〉作為開場，粉絲聽得開心；來到互動環節時，他很珍惜與每一位的相處時間，所以有求必應，有粉絲表示剛結婚，今天為了他向老公請假，「必須要有合照交差」，丁海寅立刻邀請粉絲上台合照。活動還發生有趣故事，因為主辦事前有邀請粉絲在入場時寫下最近的煩惱，會請丁海寅幫忙解答，提問範圍相當廣泛，前男友、減肥計劃、夫妻相處之道到「新婚生活」通通有，當被問到「新婚生活」是否愉快，丁海寅嚇到反問：「我還沒結婚耶？這不是問我本身吧？」後來才反應過來，順著《媽媽朋友的兒子》的劇情進度分享：「我們剛蓋完房子，現在正在搬家。」逗樂全場。為了台灣粉絲，丁海寅也特別學了5句中文，先是打招呼：「你好，我是丁海寅，你們過得怎麼樣？好久不見，你們想我了嗎？我好想你們，很高興見到大家！」再向粉絲甜蜜喊話：「有你才有我，我永遠愛你！」誠意滿滿。