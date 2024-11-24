塔羅占卜師Princess分享12星座本周運勢（11月24日至11月30日）。
🟡牡羊座
本周運勢重點，工作。
這周運勢正在轉變，但是周遭的環境一樣嚴苛，你自己的狀況會變得很困難。工作上有機會，但是可能會縮水、不多；感情上有進一步的機會，但可能不是你會喜歡的類型。
🟡金牛座
本周運勢重點，工作。
這周的重點在工作方面可能需要勤勞一點多忙一點，因為環境不佳。工作上需要主動出擊；感情上你會試試看、多搭訕。
🟡雙子座
本周運勢重點，工作、感情。
這周感情方面小心感情不順而且有可能分開。工作上收穫的不多，不是很開心；感情上小心發展不順利，對方還有正宮/原配。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周狀況非常好，非常歡樂，需要擔心的事情不多。工作上穩定、進帳的機會不少；感情上在甜蜜期，對方的眼裡只有你。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作。
這周很容易弄丟機會、或掌握不住，導致自己的狀況也不穩。工作上小心案子飛了；感情上約會容易出狀況、喬不攏。
🟡處女座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面容易遇到三角問題，對方對你認真但同時也在追其他人。工作上輕鬆無壓力；感情上小心三角、多角關係。
🟡天秤座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面小心自己可能會劈腿，對方則是覺得壓力很大。工作上拼命找機會；感情上你有出軌的可能。
🟡天蠍座
本周運勢重點，工作。
這周工作方面會需要比較主動而且壓力很大，身邊沒什麼機會、資源。工作上努力不懈；感情上你會主動求和。
🟡射手座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面有對象/正宮的人會追求你、暗示你，讓你很「阿雜」。工作上稍微不順；感情上會吸引到有男友／女友的對象
🟡摩羯座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面對方已經出軌、有正宮了，又跑來追會讓你很不開心喔。工作上有機會，有一種當候補的感覺；感情上有人追，小心是三角戀。
🟡水瓶座
本周運勢重點，感情、工作。
這周幸運、也容易滿足，你有貴人、有機會來敲門。工作上有資源來到；感情上有桃花。
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作。
這周小心事情不穩還有點卡住，要好好處理。工作上有點卡住；感情上小心突然的不耐煩。
📍Princess星座運勢：IG＠Princess.inbox
📍Princess占卜心測（點此連結）
本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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本周運勢重點，工作。
這周運勢正在轉變，但是周遭的環境一樣嚴苛，你自己的狀況會變得很困難。工作上有機會，但是可能會縮水、不多；感情上有進一步的機會，但可能不是你會喜歡的類型。
🟡金牛座
本周運勢重點，工作。
這周的重點在工作方面可能需要勤勞一點多忙一點，因為環境不佳。工作上需要主動出擊；感情上你會試試看、多搭訕。
🟡雙子座
本周運勢重點，工作、感情。
這周感情方面小心感情不順而且有可能分開。工作上收穫的不多，不是很開心；感情上小心發展不順利，對方還有正宮/原配。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周狀況非常好，非常歡樂，需要擔心的事情不多。工作上穩定、進帳的機會不少；感情上在甜蜜期，對方的眼裡只有你。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作。
這周很容易弄丟機會、或掌握不住，導致自己的狀況也不穩。工作上小心案子飛了；感情上約會容易出狀況、喬不攏。
🟡處女座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面容易遇到三角問題，對方對你認真但同時也在追其他人。工作上輕鬆無壓力；感情上小心三角、多角關係。
🟡天秤座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面小心自己可能會劈腿，對方則是覺得壓力很大。工作上拼命找機會；感情上你有出軌的可能。
🟡天蠍座
本周運勢重點，工作。
這周工作方面會需要比較主動而且壓力很大，身邊沒什麼機會、資源。工作上努力不懈；感情上你會主動求和。
🟡射手座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面有對象/正宮的人會追求你、暗示你，讓你很「阿雜」。工作上稍微不順；感情上會吸引到有男友／女友的對象
🟡摩羯座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面對方已經出軌、有正宮了，又跑來追會讓你很不開心喔。工作上有機會，有一種當候補的感覺；感情上有人追，小心是三角戀。
🟡水瓶座
本周運勢重點，感情、工作。
這周幸運、也容易滿足，你有貴人、有機會來敲門。工作上有資源來到；感情上有桃花。
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作。
這周小心事情不穩還有點卡住，要好好處理。工作上有點卡住；感情上小心突然的不耐煩。
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