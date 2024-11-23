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▲劉冠廷主持金馬獎，結果開場被不少網友酸說：「很尷尬。」（圖／翻攝自myvideo）

第61屆金馬獎在今（23）日登場，由演員劉冠廷獨挑大樑當主持人，不過開場獨白長達18分鐘，介紹入圍者過程有些尷尬，不少觀眾看了都不買單。然而當頒完最佳造型設計獎以及最佳美術設計獎，劉冠廷突然出聲說，「舉頭三尺有神明，舉頭十尺有冠廷」，大家才發現他站在10公尺以上，致敬電影從業人員，眾人看了忍不住發出驚呼。PTT鄉民也給予這段表演讚許，「比開場還好笑」、「這很厲害欸，冠廷沒有極限！」劉冠廷今天金馬獎開場，雖然開場吊鋼絲從天而降，相當有勇氣，不過隨後進行長達18分鐘的介紹入圍者環節，自顧自的介紹，讓不少觀眾覺得尷尬，直言「劉冠廷還是專心當金馬獎入圍者吧」、「冠廷很會演戲，但這個主持真的有夠拉垮」，認為若是沒有謝盈萱、吳君如等台下演員配合，很難撐下去。不過當陳柏霖和王淨頒完獎後，不見劉冠廷的人，卻突然聽到他說，「舉頭三尺有神明，舉頭十尺有冠廷」，往上一看才發現，他被吊到10公尺高的地方。原來是因為許多電影製作人員平時工作都需要吊高作業，甚至從事吊高工作已經長達半世紀之久，所以他才選擇吊高致敬這些從業人員。PTT網友看到這段全都笑翻並大讚，「他怎麼常駐天花板」、「雜耍主持人也太辛苦」、「冠廷今天沒有極限」、「好累，要一直吊鋼絲」、「冠廷到底要吊上天幾次呢」、「舉頭10尺有冠廷，比開場好笑哈哈」、「劉冠廷站這麼高，我看了都腿軟，雖然我根本不懼高。」