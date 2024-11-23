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▲高樹鄉長梁正翰（右）和社區媽媽熱舞向伯公獻上感恩敬意。（圖／記者莊全成攝，2024.11.23）

▲高樹鄉社區團體薩斯克風吹湊優美音樂，為活動帶來高潮。（圖／記者莊全成攝，2024.11.23）

屏東高樹鄉公所於今（23）日晚上，在東振村老伯公前廣場舉行「完福音樂會」，藉此感謝土地公一年來的庇佑，讓高樹鄉在今年颱風的侵襲下迅速復原，將災害影響降至最低。活動由鄉長梁正翰率領，結合現代音樂表演與燈光設計，向伯公獻上感恩與敬意，並祈求來年風調雨順、五穀豐登。梁正翰表示，客家文化中有「年初祈福、年底完福」的傳統，展現對天地的尊敬與感恩，而這份精神在高樹各村落代代相傳。今年的活動特別融入創新元素，不僅保留傳統儀式，也希望透過音樂會吸引更多年輕人及非客籍人士參與，進一步了解客家文化。「完福音樂會」在老伯公西湖畔舉辦至今已邁入第2年，今年的活動規劃更加多元化，透過燈光效果、音樂饗宴、摸彩活動等，讓活動能跨越年齡和族群界限。特別邀請客家新秀歌手陳俊名與在地知名樂團迷霧森林獻唱，現場並提供客家美食，讓參與民眾在感恩氣氛中享受美食與音樂，並期待摸彩抽獎帶來的驚喜。