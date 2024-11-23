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▲劉冠廷帶來雜耍表演令全場看呆。（圖／myvideo）

▲劉冠廷穿著黑色西裝登場，角逐紅毯最帥男星。（圖／記者陳明安攝）





第61屆金馬獎頒獎典禮今（23）日盛大登場，男星劉冠廷獨挑大樑擔任開場主持人，他身穿穿一襲灰色西裝帥氣亮相，在開場表演時熱唱歌舞，還帶來精彩雜耍球演出，令全場觀眾驚呼連連，紛紛大讚：「超強！看到起雞皮疙瘩。」劉冠廷今晚首度扛下金馬典禮主持棒，一開場便以吊鋼絲驚喜出場。劉冠廷自嘲不太會唱歌、跳舞，鏡頭接著帶到台下的謝盈萱，她馬上起身獻唱2年前在金馬開場表演的歌曲〈謝謝儂〉，笑翻在場來賓。劉冠廷接著帶來拋接蘋果的雜技，精彩演出令全場驚呼連連，網路上也掀起熱烈討論，粉絲紛紛直呼：「邊丟球邊講台詞超級難」、「超強」、「看到起雞皮疙瘩」、「邊顧小孩邊練的嗎？」此外，劉冠廷此次開場介紹時間長達18分鐘，也引來不少粉絲批評，認為還有許多進步的空間，「真的好尬」、「挑幾個大咖介紹就好了，一一介紹有夠多餘 」、「尬到很有趣」、「在尷尬與好笑之間來來回回」。