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61屆金馬獎典禮盛大展開，曾獲得「最佳新人獎」的曾敬驊和袁澧林頒發「最佳動畫短片獎」，本次入圍的有《加減乘》、《化》、《房間裡的你》、《死囡仔》、《喵十一》，然而兩人講引言時，本想引用日本動畫大師宮崎駿的動畫作品《蒼鷺與少年》，在台上學了一段片中角色「蒼鷺」的說話聲音，卻疑似演講稿沒對上，亂成一團，緊急宣布進入入圍影片，現場氣氛尷尬。宮崎駿的作品《蒼鷺與少年》獲得奧斯卡金像獎「最佳動畫片」，其中角色「蒼鷺」作為男主角真人的引路人，是貫穿全片的關鍵角色，「蒼鷺」邪惡的嗓音令人印象深刻。曾敬驊和袁澧林在頒發「最佳動畫短片」時提及《蒼鷺與少年》，便在台上以蒼鷺的聲音來講引言，沒想到兩人沒有默契，講詞亂成一團，他們只能硬撐著講完，現場氣氛尷尬。本屆「最佳動畫短片獎」最後由石家俊《房間裡的你》奪下，石家俊為香港動畫導演，畢業於香港公開大學動畫及視覺特效系，擅長手繪動畫。2017年就曾以合導作品《暗房夜空》獲金馬獎最佳動畫短片，如今時隔7年再度奪下金馬獎，他上台致詞難掩激動情緒。