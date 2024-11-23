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▲許光漢（左）、吳君如（右）在金馬獎頒獎典禮上激吻。（圖／myvideo）

許太太要暴動了！第61屆金馬獎頒獎典禮，今（23）日晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，其中最佳原著劇本獎、最佳改編劇本獎由許光漢、吳君如兩人共同頒發，其中吳君如在台上瘋狂揩油，不僅要許光漢強吻她，還甜喊「老公」，讓許太太們忍不住暴怒：「滾遠點！」稍早許光漢、吳君如在頒發最佳原著劇本時，吳君如突然忘詞，看向身旁的許光漢：「兩個禮拜前金馬獎給我台詞，我好努力去記，但是我記不住，因為今天晚上，我看到我有種談戀愛的感覺。」後續吳君如更是胃口大開，要許光漢親她一下，她才會像白雪公主一樣甦醒：「你聽過白雪公主的故事嗎，你知道她怎麼醒來的？」讓台下入圍者全笑瘋，夏于喬還不斷「海豹式鼓掌」，曾國城則是看到嘴巴開開，表情失守。沒想到許光漢竟害羞表示，「是親一下嗎？借位可以嗎？」吳君如霸氣回應：「都好啊！」接著許光漢霸氣抓住吳君如的頭，兩人在台上「擁吻」，讓台下入圍者都嗨翻！不只如此，吳君如更不斷甜喊許光漢「老公」，還詢問他：「我記得下禮拜有部電影叫《我談的那場戀愛》你可以陪我去看嗎？」偷偷宣傳自己入圍影后的電影，讓台下觀眾忍不住笑噴，雖然許光漢在「借位親吻」完吳君如後連忙用手擦嘴，不過仍讓許太太們暴動，在網路上熱議，更狂喊：「滾遠點」、「我要崩潰了」、「拜託別鬧啊！」